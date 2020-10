Dica: Saiba como pode remover o Bing da pesquisa do Windows 10

Tal como outras empresas fazem, a Microsoft também integrou as suas ofertas no Windows 10, entre elas o Bing. Desta forma a pesquisa deste sistema consegue olhar para fora do PC e consultar a Internet para obter ainda mais informação.

Claro que nem todos querem usar esta funcionalidade, procurando eliminar o Bing do Windows 10. A Microsoft tem uma forma simples de o fazer, recorrendo a uma área onde normalmente os utilizadores não acedem. Vamos ver como o fazer.

Boas notícias para quem não quer o Bing no sistema

A pesquisa do Windows pode ser uma ferramenta muito importante no Windows 10. Permite encontrar qualquer ficheiro e muito mais, recorrendo a um simples campo de pesquisa. Claro que a Microsoft deu muito mais com o Windows 10, integrando-lhe o Bing.

Como nem todos querem olhar para a Internet, limitando a pesquisa ao seu disco, importa desativar o Bing e as suas capacidades associadas a esta pesquisa.

Criar uma chave no registo do Windows 10

Como é uma alteração profunda, deve ser realizada dentro do Registo do Windows 10, para que seja permanente. Comecem então por abrir o Editor de registo, algo que podem fazer diretamente pela própria pesquisa do sistema operativo da Microsoft.

Uma vez dentro desta app, devem navegar para o caminho abaixo. Caso este ou qualquer parte dele não exista, devem criar para que possam alterar este parâmetro:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Uma simples alteração que a Microsoft traz

Uma vez dentro do local onde vão intervir, acedido pelo caminho acima, devem começar por criar uma entrada, do tipo DWORD (32 bits). Esta terá o nome “DisableSearchBoxSuggestions” e o valor que atribuem é “1“.

De seguida, e para terminar o processo, devem apenas reiniciar o Windows e voltar a entrar no sistema. Ao usar a pesquisa, tal como sempre fizeram, vão notar que o Bing desapareceu. Apenas os ficheiros locais são encontrados.

Caso pretendam reverter este processo e ter de volta o Bing, devem apenas remover a entrada criada ou alterar o seu valor de 1 para 0. Após isso, devem também reiniciar o Windows 10, como fizeram antes.

Usem este processo, que é simples, para remover o Bing e a Internet da pesquisa do Windows. É uma receita que a própria Microsoft dá aos utilizadores e como tal é segura de aplicar e de usar.