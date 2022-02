Uma das promessas da Microsoft para o Windows 11 era uma interação única com o Android e com o que este oferece no campo das apps. Estas vão correr de forma nativa e sem qualquer dependência, tal como acontece hoje com o Linux neste sistema.

Se inicialmente não havia mais do que uma ideia, o WSA começou a ganhar forma e a ser uma realidade. Depois de um exclusivo para o Insiders, há agora uma novidade da Microsoft. As apps Android no Windows 11 começam agora a estar disponíveis para todos.

Novidade do Windows 11 para todos

O Windows Subsystem for Android é a ideia da Microsoft para trazer para o Windows 11 a modularidade das apps do sistema da Google. Estas vão correr de forma nativa e sem precisarem de ter um smartphone presente. Assim, tudo acontece dentro do Windows e sem sair deste sistema.

Com muitas promessas de novidades para breve, a Microsoft resolveu agora começar a abrir o seu acesso para os utilizadores. Uma das mais esperadas era mesmo a chegada das apps Android, que agora parecem estar finalmente acessíveis.

Apps Android estão a ser alargadas

Ainda não é um acesso pleno, dado que está ainda limitado a 50 apps da lista presente na loja de apps da Amazon. Espera-se que em breve esta lista seja alargada e que até os programadores possam criar e submeter as suas apps diretamente.

Com esta novidade, fica finalmente aberta a porta para que as apps Android possam ser usadas no Windows 11, como a Microsoft prometeu. Há ainda a caminho mudanças importantes na barra de tarefas, um novo leitor de música e mudanças no Notepad.

Aceder à loja da Amazon no sistema da Microsoft

Para testar a novidade do Android no Windows 11, é necessário atualizar a loja de apps da Microsoft. Esta pode ser encontrada dentro da própria loja, na zona de atualizações. Após esta instalação, podem encontrar logo a loja de apps da Amazon.

Está assim dado mais um passo importante da Microsoft no que toca ao Windows 11. Este é um sistema cada vez mais estável e a receber novidades de forma muito frequente. A chegada das apps Android alargam ainda mais a oferta e prepara-no para ser ainda melhor.