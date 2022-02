Anunciada na passada semana, a nova linha Galaxy S22 da Samsung prometia trazer para o mercado muitas novidades em vários campos. Ao mesmo tempo, e dando continuação ao que estes modelos têm conseguido, esperava-se um sucesso junto dos adeptos da marca.

A comprovar esta ideia, surgem agora dados da Samsung e que revelam como está a reagir o mercado a estas novas propostas. Segundo a marca, e até agora, a nova linha de dispositivos já superou em larga medida o número de pré-vendas do modelo anterior da Samsung.

Bastou apenas uma semana para que os novos Galaxy S22 mostrassem como estão a agradar aos utilizadores. Após o seu lançamento a nível mundial, a nova Série Samsung Galaxy S22 é já um verdadeiro sucesso de vendas em Portugal.

A Samsung revelou agora que os resultados obtidos superam em larga medida as melhores expectativas a nível nacional. O número de pré-reservas é três vezes superior face ao registado em comparação com a linha antecessora, com especial destaque para o Samsung Galaxy S22 Ultra, que reclama já mais de 70% das vendas realizadas.

Portugal acompanha assim a tendência global de vendas dos novos Samsung Galaxy S22. O cenário é muito positivo e estes novos smartphones já esgotaram em mercados como o dos EUA e em alguns mercados Europeus.

Como resultado desta adesão única, a Samsung prevê que o stock possa vir a esgotar nos próximos dias. A marca irá dar prioridade aos pedidos de pré-reserva efetuados e que poderão continuar a ser feitos até à data de lançamento oficial de cada um dos modelos.

Os novos smartphones da Samsung estão disponíveis para pré-venda desde o dia 9 de fevereiro com um conjunto de ofertas associadas. Aqui contamos com a oferta de uns Galaxy Buds Pro e até 700€ de desconto na adesão à Campanha de Retomas válida até ao dia 24 de fevereiro.

O novo Samsung Galaxy S22 Ultra estará disponível a partir do dia 25 de fevereiro, conta com um preço que se inicia nos 1279€. Os novos Samsung Galaxy S22 / S22+ estarão disponíveis com um preço recomendado de venda a partir de 879,99€ e 1079.99€ respetivamente, e a partir do dia 11 de março em Portugal.

O Samsung Galaxy S22 Ultra estará disponível nas seguintes cores: Phantom Black, Phantom White, Verde e Burgundy. No que tocaàs opções de memória, temos em modelos de 128GB, 256GB, 512GB, e 1TB com 8GB e 12GB de RAM.

No que toca aos Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ estes vão estar disponíveis nas opções de cores Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold. Já no campo da memória, estes modelos vão estar disponíveis em versões de 128GB e 256GB com 8GB RAM.