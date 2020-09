Tem sido uma verdadeira surpresa o empenho da Microsoft em unir de forma simples o Windows 10 e o Android. Estes dois sistemas estão cada vez mais integrados, sempre usando a app O seu Telemóvel como a ponte necessária e essencial.

Esta app tem evoluído e recebido novidades importantes ao longo dos últimos meses, tendo hoje um leque de funcionalidades muito interessantes. A mais recente permite que sejam usadas apps do Android no Windows 10 e agora alarga-se ainda mais, a novos smartphones.

Apps Android dentro do Windows 10

Quando a Samsung revelou o novo Note 20, a Microsoft este presente e revelou igualmente algumas novidades importantes. Para além de toda a integração com os serviços, foi revelado que estes smartphones iriam passar a poder executar apps do Android no Windows 10.

Este seria um exclusivo para este smartphone, tal como já antes havia sido feito, reservando para estes todas estas novidades. Agora, algum tempo depois desta apresentação, a Microsoft resolveu alargar a ainda mais smartphones esta capacidade.

Mais smartphones recebem esta novidade

Apesar de ser uma lista já muito grande e com muitos smartphones, esta está ainda limitada. A Microsoft tem presente apenas o seu Surface Duo e um vasto leque de equipamentos da Samsung. Esta é uma situação esperada, mas que provavelmente em breve será alargada.

Com esta novidade, os utilizadores vão poder ter apps do Android a correr no Windows 10. Desta forma podem dispensar os smartphones Android e focar-se totalmente no Windows e nas tarefas que vão ter em mãos. Claro que todas as restantes funcionalidades da app O seu Telemóvel vão estar disponíveis.

Microsoft está a apostar nesta união

Depois de algum tempo em testes e principalmente com uma disponibilidade ainda reduzida, esta novidade está agora a ser lançada para todos os que tiverem equipamentos suportados. Esta poderá ser uma atualização que demorará um máximo de 48 horas a chegar.

Está assim dado mais um passo importante para unir o Android e o Windows 10. Esta funcionalidade pode estar ainda limitada aos smartphones da Samsung e da Microsoft, mas em breve poderá ser alargado a muitos mais equipamentos e a muitos mais utilizadores.