Para o Windows 11 a Microsoft criou uma série de requisitos e de limitações, com o propósito de garantir a segurança e a estabilidade. Este sistema tem assim a garantia de que apenas pode ser usado nas plataformas realmente suportadas.

A lista de requisitos é bem conhecida e até nem sempre do agrado dos utilizadores. Agora, e do que pode ver visto, afinal o Windows 11 poderá ser instalado num PC com um processador Pentium 4, sem qualquer limitação.

A avaliação da Microsoft para os requisitos do Windows 11 é bem conhecida. Para além dos já tantas vezes referenciados TPM 2.0 e Secure Boot, a gigante do software tem também regras bem restritas no que toca ao suporte de processadores.

Esta é uma lista bem conhecida e que abrange apenas propostas muito recentes, tanto da Intel como da AMD. Falamos de propostas com alguns anos, tendo sido deixado de fora alguns processadores que se entende deveriam ser suportados.

O mais curioso surgiu agora com um teste da app de avaliação dos requisitos do Windows 11. Esta, que muitos já testaram e onde viram surgir as falhas de suporte para o hardware presente, mostrou algo que não era esperado.

Um teste, onde se tinha a certeza de não funcionar, acabou por garantir o suporte para o bem velhinho processador Pentium 4. Este é um processador lançando em 2006 e que sabe perfeitamente não ter suporte do Windows 11.

Quem realizou este teste acabou por ir bem mais longe. Instalaram efetivamente o Windows 11 nessa máquina, que está a funcionar aparentemente sem problemas e até a receber as tão esperadas atualizações para o sistema da Microsoft.

Provavelmente esta é uma simples falha de registos, onde o Pentium 4 deveria estar presente. A Microsoft deve rapidamente cortar este processador e assim impedir a instalação do seu sistema nesta plataforma, que é já bem velhinha.