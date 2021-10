A OPPO tem estado a conquistar mercado de forma muito firme. A marca cresceu, principalmente na Europa, e é hoje um dos players de topo em muitos mercados onde estão presentes.

Com toda esta mudança a OPPO quer também alargar os seus horizontes. Para isso, e para além dos novos smartphones, poderá ter algo a ser preparados. Novos rumores dão conta de que poderá ser a próxima marca a apostar na produção dos seus próprios SoC.

Muitas marcas tomaram há algum tempo a decisão de criar os seus próprios SoC, para assim controlarem todo o ciclo de desenvolvimento e produção. Desenham novas funcionalidades que incorporam depois nos seus equipamentos.

A Google foi a mais recente, com a chegada do Tensor, mas há outra marca que pode estar a seguir esse caminho. A OPPO foi agora referenciada como estando a preparar o seu SoC.

Os desenvolvimentos desta nova proposta parecem estar já a ser seguidos, com planos da marca para o apresentar em 2023 ou 2024. Tudo vai depender dos desenvolvimentos da OPPO e do que a sua equipa conseguir preparar.

A OPPO não deverá optar por produção própria, mas controlará todo o processo. A somar a isso, deverá alargar também esta proposta às suas restantes marcas bem conhecidas. Falamos da OnePlus e da realme.

Quem não deverá ficar contente com esta novidade é mesmo a Qualcomm. Com a Samsung, Google, Huawei e agora a OPPO, a marca americana perde mercado e, principalmente, perde parte importante da sua fonte de receitas.

É importante ver marcas como a OPPO a procurarem este caminho. Do que se viu no passado, e a Google reforçou agora, o controlo no desenho e produção dá muito mais liberdade na criação de novas propostas e de novas tecnologias. Quem ganha no final do processo é mesmo o utilizador e os seus smartphones.