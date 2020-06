A Microsoft já apresentou a próxima grande atualização do Windows 10

A última grande atualização do Windows 10 chegou há muito pouco tempo. Com a versão 2004 a Microsoft deu a este sistema um conjunto de novidades importantes e que eram esperadas há já algum tempo. Não sendo uma versão isenta de problemas, ainda assim tem sido bem recebida.

Sem querer perder o ritmo com que vem a desenvolver estas novidades, a gigante do software anunciou agora uma novidade importante. A próxima grande atualização começou a ser desenvolvida e chegará no final do ano.

A próxima grande atualização está a caminho

A Microsoft tem nos seus planos duas atualizações anuais para o Windows 10. Estas chegam em momentos bem definidos e trazem sempre novidades importantes. Estas são desenvolvidas de forma constante e testadas nos canais do programa Insideres.

Dando continuidade a estes desenvolvimentos e novidades, a Microsoft anunciou agora a versão 20H2. Esta será a próxima grande versão do Windows 10 e deverá chegar mais perto do final do ano. Também como a versão do ano passado, esta será uma versão menor e como uma simples atualização mensal

Windows 10 vai ter algumas novidades na versão 20H2

Ainda assim, a Microsoft promete algumas mudanças importantes para esta versão. Uma delas é a integração completa do novo Edge no Windows 10 como o browser nativo deste sistema operativo. A Microsoft assume assim a decisão de tornar o único no seu sistema.

Espera-se ainda que outras novidades sejam incorporadas nesta atualização. A Microsoft prometeu há algum tempo algumas novidades no campo da integração do Linux. Assim, espera-se que surja finalmente a chegada da interface gráfica ao WSL2 e a utilização de GPUs.

Microsoft continua a desenvolver o seu sistema

Tal como aconteceu no final de 2019, a atualização a ser lançada este ano deverá ser muito mais simples e discreta. Desta forma a Microsoft concentra-se em melhorar muitas funcionalidades menos visíveis e menos impactantes aos olhos dos utilizadores.

A versão 20H2 vai agora começar a ser testada no programa Insiders e as novidades devem começar a surgir em breve. Não existe ainda uma data prevista para a sua chegada, mas o provável é que seja lançada entre outubro e novembro de 2020.