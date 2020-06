Apresentada há pouco tempo, a MIUI 12 da Xiaomi promete aos utilizadores uma verdadeira revolução em muitos sentidos. Para além das melhorias e das correções, há novidades gráficas importantes e que vão em breve poder ser testadas.

A lista dos smartphones que recebem esta nova versão foi já conhecida, mas um pormenor parece ter ficado esquecido. Afinal nem todos as novidades da MIUI 12 vão chegar a todos os smartphones Xiaomi

Apesar de bem conhecidas e já apresentadas, as novidades da MIUI 12 ainda estão reservadas apenas para alguns smartphones. Em testes controlados, vão ser melhoradas e corrigidas em caso de problemas.

O problema detetado agora vem mostrar que afinal nem todos os smartphones identificados vão receber todas as novidades. Este ponto importante não foi revelado pela Xiaomi, apesar de estar visível à vista de todos.

Smartphones que não recebem os super fundos de ecrã na MIUI 12 Série Mi: Mi 9 Lite / 9 SE. Xiaomi Mi 9T. Mi 8 Lite. Mi Mix 2 / 2S. Mi Note 10 / Note 10 Lite. Mi Max 3.

Série Redmi: Redmi K20. Redmi Note 5 / 5 Pro. Redmi Note 6 Pro. Redmi Note 7 / 7 Pro. Redmi Note 8 Note 8 / 8T / 8 Pro. Redmi Note 9 / 9S / 9 Pro 9 Pro Max. Redmi 6A / 6 / 6 Pro. Redmi 7A / 7. Redmi 8A / 8A Dual / 8. Redmi Y2 / Y3. Redmi S2.

Série POCO: POCO F1. POCO X2.



Um dos exemplos apresentados são os novos ecrãs de fundo, que vão dar uma nova imagem a estes smartphones. A lista dos smartphones que recebem a MIUI 12 mas que ficam de fora pode ser vista acima e é extensa.

Outra novidade está na interface da nova MIUI 12. Esta tem novos ícones animados e até a possibilidade de ter janelas flutuantes, o que por um lado vai facilitar a sua utilização e por outro vai torná-la ainda mais interessante.

Smartphones que não recebem as janelas flutuantes e as animações dos ícones Série Mi: Mi Mix 2.

Série Redmi: Redmi Note 5 / 5 Pro. Redmi Note 6 Pro. Redmi 6A / 6 / 6 Pro. Redmi 7A. Redmi 8A / 8A Dual / 8. Redmi Y2. Redmi S2.



Mais uma vez a lista é extensa, e aparentemente foca-se na série Redmi. Estes vão ficar privados de ter acesso a estas duas novidades importantes e ficadas na interface gráfica desta nova versão.

Por fim, e esta poderá ser de todas a mais relevante, está na app da câmara fotográfica. Esta tem novidades importantes, mas mais uma vez vão ficar alguns smartphones de fora. Mesmo recebendo a MIUI 12, estes Xiaomi ficam privados deste componente.

Smartphones que não recebem as melhorias da app da câmara Série Mi: Mi 8 Lite. Mi Mix 2. Mi Max 3.

Série Redmi: Redmi Note 5 / 5 Pro. Redmi 6A / 6 / 6 Pro. Redmi Y2. Redmi S2.



Como foi dito antes, esta informação esteve sempre à vista de todos. A Xiaomi colocou esta informação no final da sua página dedicada à MIUI 12. Não se sabem as razões para estas diferenças, uma vez que há modelos com menos capacidades a ter acesso a funcionalidades que outros, mais poderosos, não têm.