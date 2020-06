PlayStation 5: Afinal como será a interface de navegação?

Aos poucos e poucos a Sony tem vindo a desvendar as características da nova e poderosa PlayStation 5. O aspeto físico já foi revelado e há também já várias especificações conhecidas. Mas será que a interface de navegação será idêntica à que existe na PlayStation 4?

Veja o primeiro teaser com a promessa que a interface da nova PlayStation 5 será totalmente renovada.

No mais recente evento da Sony, a empresa deu a conhecer alguns jogos para a sua futura consola e revelou também o seu design. Como sabemos a nova PlayStation 5 tem uma mistura de branco e preto para um design de dois tons, precedendo a aparência principalmente monocromática das gerações anteriores. O branco envolve o corpo principal, com o logótipo do PlayStation no canto superior esquerdo.

Como será a interface da nova PlayStation 5?

No último evento nada foi referido sobre esta componente. No entanto, o vice-presidente da equipa de UX Design da marca prometeu uma interface revolucionária. De acordo com o que sabe, além do restyling da interface há também novos elementos de navegação.+ Por agora, em concreto, apenas um Teaser que foi publicado por Tom Warren.

Em termos de especificações a PS5 terá um CPU com 8x Zen 2 núcleos a 3,5GHz, uma GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16GB de RAM GDDR6, 448GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD super rápida de 825GB.

