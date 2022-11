Não é anormal a Microsoft colocar publicidade aos seus serviços dentro das suas apps e é especial no Windows 11. Não é do agrado da maioria, mas a verdade é que acontece demasiadas vezes.

Este cenário tem crescido e é cada vez mais comum, ganhando agora uma nova situação peculiar e particular. Mais uma vez surge publicidade da Microsoft, agora diretamente no menu iniciar do Windows 11.

Poucos são os que querem ter presente no Windows 11, ou noutra versão, a presença de publicidade de forma constante. É uma situação pouco normal, mas a verdade é que acontece, sempre com o controlo da Microsoft e associada aos seus produtos.

Uma situação nova está a surgir e mais uma vez publicita os serviços da gigante do software. Falamos em especial do conhecido OneDrive, o serviço cloud da Microsoft, através de uma mensagem a promover as cópias de segurança do Windows 11.

Do we really need to stuff OneDrive promos in the user session flyout? Anything for that sweet sweet KPI pic.twitter.com/ZsQGmkntDS — Albacore (@thebookisclosed) November 6, 2022

Este serviço e a sua publicidade estão a surgir no Menu Iniciar do Windows 11 de alguns utilizadores de forma aleatória desde o fim de semana passado. Procura que estes subscrevam o serviço, para assim angariar ainda mais clientes, de preferência pagantes.

Além do OneDrive, houve ainda relatos de outros alertas a serem aparentados aos utilizadores, no mesmo lugar e no mesmo contexto. Falamos de um destaque da conta Microsoft e outro que procurava que o utilizador terminasse a sua configuração, sem especificar onde ou como.

O curioso desta situação agora relatada está nas notificações apresentadas pela Microsoft no seu sistema. Estas são similares aos alertas que o Windows 11 apresenta aos utilizadores em momentos mais críticos ou a necessitar de intervenção dos utilizadores.

Esta é mais uma situação anormal e que poucos querem ter presente no seu Windows 11. A Microsoft insiste nesta situação, mesmo com todo o desagrado que os utilizadores vão mostrando. Naturalmente que existem formas de contornar estas situações, mas não acessível a todos.