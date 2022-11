A MIUI 14 traz para os utilizadores dos smartphones Xiaomi um conjunto de apps e personalizações únicas. Esta é a versão do Android que a marca desenvolveu e onde colocar a grande maioria dos seus extras.

Depois de muitos anos de críticas e de pedidos para ser removida, a Xiaomi parece ter tomado uma das decisões mais esperadas. Aparentemente será com a MIUI 14 que a publicidade vai desaparecer destes smartphones e assim ficar ainda mais limpa.

Publicidade desaparece com a MIUI 14

A Xiaomi tem conseguido fazer uma limpeza muito importante na sua personalização do Android. Esta continua a ter as suas apps presentes, ainda que cada vez menos, mas tem visto desparecer alguns elementos que não agradam aos utilizadores.

Falamos da publicidade, que há muitos anos se pretendia que desaparecesse. Esta tem sido mantida, mas agora tudo parece que irá mudar, aparentemente para melhor como os utilizadores esperavam. A publicidade poderá desaparecer de forma completa.

Com esta mudança, que muitos consideram radical, a Xiaomi quer procurar cativar novos utilizadores. Estes estavam afastados da marca por não quererem este tipo de elementos presentes nas apps e na própria interface dos smartphones da marca, como acontecia antes.

Smartphones Xiaomi com Android melhor

Além de eliminar a publicidade, a Xiaomi quer outra mudança na MIUI 14. Pretende reduzir ainda mais a pré-instalação de apps da marca, apresentando assim um sistema ainda mais limpo e próximo da experiência que os utilizadores procuram ter com o Android.

Claro que ao ser baseada no Android 13, a MIUI 14 terá ainda mais novidades. A somar a todas as que a Google preparou, esta versão terá ainda uma nova app dedicada ao tempo, de relógio e dedicada ao calendário. Soma-se a isso a melhoria das pastas para uma interação com os utilizadores.

Há muito que se sabe que a Xiaomi não é a única a ter a presença de publicidade no seu sistema e interface. A marca quer mudar isso com a MIUI 14 e assim ter um Android mais limpo e mais próximo da sua base. Estando quase a chegar, saberemos em breve o que vai mudar com esta nova versão.