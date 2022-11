Sempre que a Google faz mudanças na Interface do Gmail, muitos dos utilizadores reclamam e quase que se recusam a abraçar a novidade. Isso foi visto antes e até na última mudança grande isso aconteceu a muita gente.

A grande novidade agora é que a nova interface vai avançar de forma definitiva e todos vão ser obrigados a optar pela nova interface. Acabou a possibilidade de ter de ativar a interface mais antiga do Gmail.

Foi no início de 2022 que a Google apresentou a última grande mudança do Gmail. A sua interface foi redesenhada e ganhou algumas melhorias e novidades, que a gigante das pesquisas serem as melhores e necessárias.

Como é normal, esta mudança não agradou a todos e muitos optaram por manter a interface antiga, esperando que a Google se esquecesse do Gmail. Podiam assim continuar a manter desenho do serviço de email e não fazer a mudança para a nova interface.

Com a informação apresentada no início desta semana, este cenário muda completamente para todos os utilizadores. Vão ser obrigados a mudar para a nova interface e não vão poder reverter mais para a mais antiga e que insistiam em usar.

Ainda que sejam obrigados a mudar, há algumas configurações que podem realizar para aliviar. Podem escolher se querem presente no menu lateral a presença do Chat e do Meet, para assim terem esta área menos saturada de elementos.

Estas mudanças trouxeram uma alteração completa do Gmail e da sua interface para todos os utilizadores. Agrega do lado esquerdo, junto ao menu principal, o Gmail, Chat, Spaces e o Meet, para assim ser mais simples e rápido de aceder a estes elementos.

Fica assim fechado mais um ciclo no Gmail e é agora hora de os utilizadores abraçarem a nova interface com todas as mudanças. Pode não ser consensual, mas garante aos utilizadores que tudo o que precisam está ali presente para ser usado.