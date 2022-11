Apesar de ser uma ferramenta muito usada e muito importante, o WhatsApp é para muitos uma fonte de problemas, em especial quando se está ligado a vários grupos. Estes são uma fonte constante de notificações, que ninguém quer receber.

Com muitos a quererem uma solução para esta situação, este é um problema que estará já a ser tratado. A solução vai chegar muito em breve e está já a ser testado. Tudo passa por desligar de forma automática estas notificações.

Notificações estão sempre a incomodar

Para além das mensagens diretas, uma das grandes utilidades do WhatsApp são os grupos de conversas. Estes têm estado a ser melhorados de forma gradual, com o aumento do número de participantes a ter sido recentemente aumentado de 256 para 1024.

Com tanta gente dentro destes grupos, é normal e natural que as notificações sejam constantes e extremamente incómodas para o utilizador. A solução por agora é mesmo silenciar um grupo de cada vez, sempre que estes se tornarem demasiado ativos e com muitos alertas aos utilizadores.

Para melhorar este cenário, o WhatsApp tem uma novidade a ser testada, que chegou com a última versão de testes da app dedicada ao Android. Nesta, a questão das notificações fica um pouco mais controlada, graças a uma alteração.

Já em testes nos grupos do WhatsApp

Como pode ser visto, e quando os grupos atingirem as 256 pessoas, as notificações vão ser de imediato bloqueadas para os utilizadores. O mesmo vai acontecer quando os utilizadores entrarem em grupos já comm esta dimensão, ficando assim a ser algo que será natural.

Naturalmente que este bloqueio não será permanente. Os utilizadores vão poder agir nos seus grupos e ativar novamente as notificações. Esta será uma decisão que ficará a cargo dos utilizadores, tendo assim esta ajuda natural.

Esta novidade está a ser alargada ainda de forma gradual dentro das versões de testes do WhatsApp. Após isso, ainda sem data, será alargada a todos. Assim, e como muitos esperavam, as notificações dos grupos mais ativos e participados ficam controladas e sem incomodar.