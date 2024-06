Oracle avisa que uma proibição do TikTok nos EUA pode prejudicar o seu negócio. Mas como?

O TikTok não está na sua melhor fase, com os Estados Unidos da América (EUA) a fazerem a plataforma tremer, ameaçando uma proibição. Para a empresa de software Oracle, tal cenário pode prejudicar o seu negócio. De que forma?

Em abril, o Presidente dos EUA Joe Biden assinou um projeto de lei que exige que a ByteDance da China venda o TikTok em nove meses, ou um ano se for aprovada uma prorrogação, caso a empresa queira evitar uma proibição nos EUA. O TikTok tem sido uma fonte de tensão nos EUA devido a preocupações relativas ao destino dos dados dos utilizadores americanos.

A empresa de software Oracle fornece infraestrutura de nuvem ao TikTok, uma plataforma que reúne mais de 150 milhões de utilizadores nos EUA. Pela sua magnitude, a Oracle partilhou que, "se não formos capazes de fornecer esses serviços ao TikTok e se não conseguirmos redistribuir essa capacidade em tempo útil, as nossas receitas e lucros serão afetados negativamente".

A informação foi dada, na segunda-feira, por via do seu relatório anual para o ano fiscal que terminou a 31 de maio.

Esta preocupação com o TikTok e as suas ligações à China remonta a 2020, quando o então Presidente Donald Trump fez pressão, no sentido de uma venda dos ativos dos EUA. Essa pressão levou a negociações e, semanas depois, a Oracle anunciou, ao Departamento do Tesouro dos EUA, que fazia parte da proposta da ByteDance para fornecer serviços em nuvem. Isto, de modo a ajudar o TikTok a permanecer disponível no país.

O TikTok avançou com uma iniciativa denominada Project Texas, concebida para manter os serviços do TikTok para utilizadores dos EUA a funcionar na infraestrutura de nuvem da Oracle, por estar localizada no país. O TikTok disse que a Oracle seria, também, responsável por disponibilizar a aplicação nas lojas de apps de terceiros.

Apesar de a empresa de software não ter divulgado detalhes financeiros, analistas da Evercore reuniram estimativas, em abril, segundo a CNBC: se o TikTok estiver a gerar vendas anuais de 16 mil milhões de dólares nos EUA, poderá estar a gastar 3% a 5% das receitas em infraestruturas de nuvem, o que corresponderia a valores entre os 480 milhões e 800 milhões de dólares. A receita de infraestrutura em nuvem da Oracle para o ano fiscal chegou a 6,9 mil milhões de dólares.

