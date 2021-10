5 distribuições Linux que superam claramente o Windows 11

Finalmente a Microsoft já lançou o seu tão aguardado sistema operativo Windows 11. O lançamento aconteceu há cerca de 3 semanas e o sistema já está instalado em muitas das máquinas com os requisitos mínimos para o receber.

No entanto surgiram agora alguns testes que mostram que há pelo menos 5 distribuições Linux que são claramente superiores ao novo Windows 11.

Apesar de ser a novidade do momento no que respeita aos sistemas operativos para computadores, alguns utilizadores queixam-se de que esperavam um maior desempenho do novo Windows 11 comparativamente ao Windows 10.

Para além disso, testes recentes mostram que há 5 distribuições Linux que oferecem um desempenho superior ao novo sistema operativo da Microsoft, usando o mesmo hardware.

5 distribuições Linux superiores ao Windows 11

44 testes colocaram à prova o Windows 11 contra algumas distribuições Linux. Em concreto foi usado um processador Intel Core i9-11900K no Windows 11 Pro já com a atualização estável do dia 18 de outubro e o mesmo CPU nas distribuições Ubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu 21.10, Arch Linux (versão mais recente), Fedora Workstation 35 e Clear Linux 35150.

De acordo com os resultados obtidos, em termos gerais o Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) oferece um desempenho superior em qualquer uma das cinco distribuições do que no Windows 11. Os testes foram feitos com recurso às velocidades base do chip, com 2x 16GB de memória DDR4 de 3200 MHz, uma placa gráfica AMD Radeon VII e um disco SSD Corsair Force MP600 de 2TB. Cada SO foi instalado de forma limpa e depois foram executadas as configurações padrão para determinar o desempenho no mesmo.

Do total de 44 testes realizados nos 6 SOs, o Windows 11 venceu apenas 3 deles, o que corresponde a 6,8% das vitórias. Já o grande vencedor foi o sistema Clear Linux, desenvolvido pela própria Intel, que alcançou 75% das vitórias. O Fedora Workstation 35 ficou em 2º lugar com 9,1% das vitórias. Em terceiro lugar ficou o Ubuntu 20.04.3 LTS (4,5% das vitórias), seguido do empate dos sistemas Arch Linux e Ubuntu 21.10, ambos com 2,3% das vezes em que ficaram em 1º lugar.

Por sua vez, numa média geométrica, ao longo dos 44 testes, o sistema Linux mostrou estar claramente à frente do que o Windows 11 com este CPU da geração atual. O Ubuntu / Arch / Fedora foi cerca de 11% mais rápido no geral do que o novo SO da Microsoft. Já o Clear Linux conseguiu ser 18% mais rápido do que o Windows 11 e teve ainda um desempenho geral cerca de 5% melhor do que as outras distribuições Linux.

Pode ainda ver os resultados individuais mais detalhados aqui.