Doogee prepara grandes descontos para as promoções do dia 11.11

Novembro traz consigo grandes promoções a pensar no Natal, aproveitando a época para que as lojas possam escoar os seus stocks. A promoção 11.11, a Black Friday e a Cyber Monday são os três grandes momentos a acontecer. Na verdade, todas estas épocas promocionais são importadas e o 11.11 chega-nos vindo da China como o Dia dos Solteiros. As marcas já estão a preparar as suas promoções e a Doogee vai ter os seus smartphones mais robustos a preços mais apelativos.

Venha conhecer as propostas.

A Doogee tem na sua lista de produtos vários smartphones robustos, principalmente indicados para os utilizadores que têm trabalhos mais sujos, suscetíveis a acidentes com água ou lama, para pessoas distraídas ou para aquelas que estão sempre prontas para uma aventura na natureza e que necessitam de muita autonomia.

Além de rugged phones haverá também destaque para um smartwatch que é hoje um complemento essencial para muitos utilizadores.

Smartphones Doogee em destaque nas promoções 11.11

Doogee V10

O Doogee V10 é a primeira sugestão que se apresenta com processador MediaTek Dimensity 700, permitindo acesso à rede 5G. Vem com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e oferece uma bateria de 8500 mAh com carregamento rápido a 33W.

O ecrã tem 6,39" com proteção Gorilla Glass e é perfurado pela câmara frontal no canto superior esquerdo de 16 MP. O Doogee V10 tem uma câmara principal de 48 MP, uma ultra wide de 8 MP e ainda uma de profundidade de 2MP para auxiliar em fotos com efeito desfocado.

Um padrão comum nestes smartphones são as certificações que garantem proteção a água, poeiras, variações de temperatura, quedas e embates e neste caso temos três certificações associadas, nomeadamente, os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Adicionalmente, o smartphone inclui um termómetro infravermelhos que permite medir a temperatura corporal ou de objetos e inclui NFC, ideal para pagamentos.

O Doogee V10 estará disponível por cerca de 224€ mais IVA, com a possibilidade de um desconto de $20 por período limitado, no dia da promoção.

S97 Pro

O modelo Doogee S97 Pro é o primeiro smartphone do mercado a incluir um laser para medir distâncias até 40 m, ideal para calcular áreas, perímetros e até volumes, tudo através de software dedicado. Tem ecrã de 6,39" HD+ e o processador que o equipa é um Helio G95, contando ainda com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

A bateria é de 8500 mAh com carregamento a 33W. O módulo de câmaras traseiras tem câmara principal de 48 MP, uma ultra wide de 8 MP, uma de profundidade de 2MP para auxiliar em fotos com efeito desfocado e ainda uma quarta também de 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP. As outras especificações são semelhantes às do modelo anterior.

O smartphone Doogee S97 Pro estará disponível por cerca de 194€ + IVA, com a possibilidade de obter um desconto adicional de $5 em sorteio.

Doogee S88 Plus

Contando com as principais especificações associadas a um smartphone robusto, o Doogee S88 Plus destaca-se por incluir uma bateria de 10000 mAh e oferece carregamento sem fios reverso. Vem com um soc Helio P70 e tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

As câmaras principais têm a configuração 48MP + 8MP + 8MP e a câmara frontal é de 16 MP.

O smartphone Doogee S88 Plus estará disponível por cerca de 168€ + IVA, um desconto de 82€ sobre o preço habitual.

Doogee S96 Pro

Por fim, o último smartphone robusto a destacar é o Doogee S96 Pro com um sensor noturno infravermelho de 20 MP. Há ainda uma câmara principal de 48 MP e uma frontal de 16 MP.

A bateria é de 6350 mAh e carrega a 24W. O processador é um Helio G90 e vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. As restantes especificações são partilhados com outros modelos, apenas o ecrã é de 6,22" HD+.

O Doogee S96 Pro terá o preço de cerca de 177€ + IVA, também com um possível cupão de desconto adicional de $5.

O relógio inteligente

O DG Ares vem numa caixa de liga de alumínio de 10 mm de espessura. Embora seja quadrada, o ecrã é redondo e tem 1,32", com uma resolução de 360 x 360 píxeis. As braceletes estão disponíveis em couro e sílica gel modificada.

O relógio traz sensor de batimentos cardíacos, com medição constante durante o treino ou durante um período estabelecido pelo utilizador. Tem também leitor de oxigénio no sangue, faz monitorização do sono com sugestões de ajustes nos seus hábitos para melhorar as horas que dorme.

Tem disponíveis 24 desportos para monitorização, nomeadamente, yoga, sit-up, ginástica, corrida, dança, basebol, montanha, voleibol, ténis, entre outras.

O relógio Doogee DG Ares estará ligado ao telefone, para tirar partido do máximo das suas potencialidades. Assim, irá receber as várias notificações no pulso, minimizando as vezes que liga o smartphone. Entre várias outras funcionalidades, tem também funções de controlo remoto de multimédia, rejeição de chamadas, cronómetro, alarme e despertador.

Finalmente, o smartwatch DG Ares estará disponível por um preço fantástico de apenas 21,50€, limitado às primeiras 300 compras.

