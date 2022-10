40% já atualizaram os seus PCs com o novo sistema operativo Windows 11

Há um ano que a Microsoft lançou o seu novo sistema operativo Windows 11 repleto de novidades e com um design refrescante e com linhas mais modernas. Mas é curioso sabermos que ainda há muitas máquinas com os sistemas operativos mais antigos.

Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre se já atualizaram os seus computadores com o novo sistema operativo Windows 11. E embora a maioria ainda não tenha instalado, os números mostram que há cada vez mais utilizadores a aderir ao novo software da Microsoft.

Já atualizou o seu PC com o novo Windows 11?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.227 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos leitores, com 60% dos votos, mantêm-se fiéis ao sistema mais antigo e responderam que ainda não atualizaram as suas máquinas para o novo Windows 11 (1.347 votos).

No entanto, 40% responderam positivamente, o que significa que já têm os seus computadores atualizados com o mais recente sistema operativo da Microsoft (880 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Estes números mostram também que, apesar da velocidade da mudança ser lenta, há cada vez mais leitores a atualizar os seus PCs para o novo software. Na mesma questão colocada em dezembro de 2021, apenas 24% responderam que já tinham instalado o Windows 11 nas suas máquinas.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora já atualizou o seu PC para o novo Windows 11 da Microsoft.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concordam com a integração da tecnologia NFT nos jogos? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.