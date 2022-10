SpaceX Starlink Aviação foi lançado e vai fornecer até 350Mbps de internet nos aviões

A rede de satélite Starlink é atualmente a mais popular e a mais falada em todo o mundo. O hype em volta deste serviço é enorme e Elon Musk potencia-o muito bem. De tal forma que a internet por satélite, além de chegar já a muitos países, consegue servir a rede às caravanas, barcos e agora até nos aviões.

Se esta informação já estava a marinar há algumas semanas, agora é oficial. A SpaceX lançou o Starlink Aviação, um serviço que oferece internet de alta velocidade e baixa latência durante os voos de avião.

Internet por satélite made by Elon Musk

Segundo informações no site da empresa, a Starlink pode fornecer até 350 Mbps para cada avião, permitindo que todos os passageiros acedam à Internet com capacidade de streaming em simultâneo. Com uma latência de apenas 20 ms, os passageiros podem participar em atividades anteriormente não funcionais em voo, incluindo videochamadas, jogos online, redes privadas virtuais e outras atividades de elevada velocidade de dados.

As aeronaves equipadas com a antena, irão incorporar um terminal aerodinâmico de baixo perfil da Starlink. Esta antena de matriz faseada com direção eletrónica, permite novos níveis de fiabilidade, redundância e desempenho.

A SpaceX planeia começar a entregar Starlink Aviação em 2023. O contrato não será a longo prazo e todos os planos incluem dados ilimitados.

A SpaceX afirma que o Starlink Aviação é simples de instalar. Este kit Starlink Aviação inclui um Terminal Aero, uma fonte de alimentação, dois pontos de acesso sem fios e uma proteção.

O kit de hardware Starlink Aviação custa 150.000 dólares. A assinatura de internet varia de 12.500 a 25.000 dólares por mês, dependendo das necessidades da empresa de aviação. Os clientes já podem reservar o serviço de internet e pré-encomendar o hardware no site Starlink.com da SpaceX com um pagamento inicial de 5.000 dólares.