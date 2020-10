Quando a Microsoft comprou o SwiftKey, a empresa tinha certamente planos bem definidos para este teclado. Não colocou de imediato em prática as suas ideias, mas deixou que este evoluísse de forma natural, a acompanhar o que a concorrência preparava.

Agora, vários anos depois, começam a surgir as esperadas integrações com os serviços Microsoft e em especial com o Windows 10. Uma nova parece estar a caminho e vai unir o SwiftKey com o sistema da gigante do software. Finalmente haverá sincronização da área de transferência entre sistemas.

As novidades do teclado da Microsoft

O SwiftKey está já presente em muitas plataformas relevantes. Se nos habitámos a ver no Android e no iOS, há, entretanto, que contar com ele também no Windows 10, sendo este o teclado deste sistema. Esta integração é transparente e até natural.

As funcionalidades que apresenta estão a tender para uma uniformização, em todas as plataformas. Isto garante principalmente a esperada e desejada experiência de utilização transversal, com todas as novidades. A mais recente delas foi o dark mode, que todos pediam.

SwiftKey vai sincronizar-se com o Windows 10

Agora, e do que foi revelado por um utilizador do Twitter, o SwiftKey poderá receber em breve uma novidade da Microsoft. Será sobretudo a integração total entre a versão Android e o próprio Windows 10. Falamos da possibilidade de sincronizar a área de transferência.

Desta forma, qualquer texto, imagem ou outro elemento copiado num destes sistemas irá surgir naturalmente no outro. Irá elevar ainda mais a capacidade que o Windows 10 já tinha, de sincronizar entre computadores com a mesma conta de utilizador.

Em breve na versão de testes para o Android

Por agora esta novidade ainda estará escondida na versão de testes do SwiftKey. Poderá em breve ser tornada pública para ser avaliada pelos utilizadores e para que sejam descobertos eventuais problemas ou situações anómalas.

Não se sabe também se poderá estar eventualmente integrado com a app O seu Telemóvel. Esta faz já a ponte entre o Android e o Windows 10, dando acesso quase total ao smartphone num PC. A Microsoft faz assim crescer o seu teclado e dá-lhe uma integração única com o Android, outro sistema que parece ter abraçado de forma total.