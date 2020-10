Apesar de muitos rumores em torno da placa gráfica RTX 3060 Ti, a verdade é que a Nvidia ainda não confirmou sequer a existência desta possível GPU. De qualquer fora, muitas informações apontam para que este equipamento seja apresentado já no mês de novembro.

Mas curiosamente, mesmo sem um anúncio oficial da marca, a RTX 3060 Ti surgiu agora em pré-venda nalgumas lojas da China.

RTX 3060 ou RTX 3060 Ti

Os rumores indicam que a Nvidia tem na manga o lançamento de mais uma placa gráfica intermédia. Depois das GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, a fabricante da Califórnia poderá estar a preparar a GPU RTX 3060 ou RTX 3060 Ti.

Segundo o que é dito, a nova placa da Serie 30 deverá ter 8 GB de memória e 4.864 núcleos CUDA. Já o preço suspeita-se que possa ser de 399 dólares (~337 euros), 100 dólares abaixo da RTX 3070. A velocidade da memória apontada será de 14 Gbps e contará com um barramento de memória (Memory Bus) de 256 bits, o que permitirá à placa alcançar 448 GB/s de largura de banda. A RTX 3060 deverá ter um TDP de 180 W, ou seja 40 W a menos do que a RTX 3070.

Em suma, esta placa terá valores de memória idênticos à GeForce RTX 2060, mas com a arquitetura atualizada para Ampere, o que garantirá um melhor desempenho. As informações dizem mesmo que a Nvidia poderá lançar a novidade no próximo mês de novembro.

Mas nada é certo pois a empresa não fez ainda nenhum anúncio ou apresentação oficial. Tudo isto poderá não passar de rumores. Ou será que não?

RTX 3060 Ti aparece em pré-venda na China

De acordo com o site Videocardz, a nova GPU RTX 3060 Ti da Nvidia entrou em fase de pré-venda nalgumas lojas da China. Os anúncios surgiram no site de e-commerce Taobao, que pertence à rede Alibaba.

As lojas mostram as supostas imagens da GPU RTX 3060 Ti e alguns dados da possível performance da mesma. De acordo com as informações exibidas, esta placa gráfica terá um desempenho superior à RTX 2080, contará com 4.864 núcleos CUDA e 8 GB de memória GDDR6.

Por sua vez, a RTX 3060 também surge nos anúncios mas sem informações sobre o desempenho.

Segundo o Videocardz, não existe qualquer indicação nas vendas acerca da data de lançamento desta GPU. Num dos anúncios refere que o stock é limitado, no entanto indica que o produto ainda não está disponível. De qualquer forma, é referido que a entrega estimada será depois de novembro.

Quanto ao preço, a GPU aparece com preços entre os 2.049 e os 2.999 yuans, cerca de 258 a 378 euros numa conversão direta.

O site Adrenaline entrou em contacto com a Nvidia sobre este assunto, mas um porta-voz respondeu que “não comentam acerca de produtos não anunciados oficialmente”.

Será que está mesmo para chegar a RTX 3060 Ti?