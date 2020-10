Open Source Lisbon com temas surpreendentes para a edição 2020!

O maior evento de Open Source em Portugal continua a dar que falar! O Open Source Lisbon 2020 anuncia grandes nomes para esta 18ª edição.

Junte-se à 18ª edição do Open Source Lisbon e saiba mais sobre o Plano de Ação para a Transição Digital em Portugal, o percurso da Wikipédia ou ainda sobre o Brexit e Open Technology, entre outros grandes temas!

O Open Source Lisbon 2020 está de volta e anuncia mais alguns dos grandes nomes para esta 18ª edição. Saiba mais sobre os novos speakers e sponsors desta experiência virtual que irá estar no ar já no dia 11 de novembro.

Russell Rutledge

Russell iniciou a sua carreira na Microsoft, focando-se no desenvolvimento de features e infraestrutura do Outlook e OneDrive. Hoje é Director of Community and InnerSource da Nike, uma startup dentro da multinacional, que gere o processo e as ferramentas para fomentar o desenvolvimento entre as equipas e a comunidade.

A grande motivação de Russ é habilitar todos os engenheiros informáticos a terem sucesso a nível técnico e de negócio. Melhorando as suas ferramentas e processos. Na sua talk irá falar de como as organizações podem incorporar princípios e atividades open source no seu trabalho diário.

André de Aragão Azevedo

Licenciado em Direito, o Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo soma um vasto e diverso background. Começou a sua carreira como Advogado e Consultor Jurídico em Macau. Depois regressa a Portugal para trabalhar na Assembleia da República como assessor parlamentar, seguindo-se como Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde.

Em 2012 junta-se à Microsoft Portugal, com funções de gestão comercial no Setor Público. Em 2017 torna-se então administrador com a responsabilidade de promover a utilização da tecnologia como fator de transformação das empresas e organizações nacionais. Em 2019 aceita o desafio de se tornar o primeiro Secretário de Estado para a Transição Digital do XXI Governo da República Portuguesa.

Grant Ingersoll

Grant é CTO da Wikimedia Foundation. Reúne duas décadas de experiência em Open Source, nomeadamente desenvolvimento, search, data science e natural language processing. É membro da maior comunidade de developers Lucene, cofundador do projeto de machine learning Apache Mahout e integra também a Apache Software Foundation.

Grant é o autor de ‘Taming Text’, que foi reconhecido pela Jolt Award como uma das melhores publicações sobre desenvolvimento de software em 2013. Na sua talk irá, portanto, partilhar de que forma projetos open source podem aprender com o exemplo da Wikipedia!

Andrés Mlinar

Andrés é Senior Software Engineer na Microsoft, onde desenvolve novos Azure RTOS ports, middleware extensions, drivers e colabora com outras equipas no desenvolvimento de IoT. Trabalhou no projeto e desenvolvimento de RTOSes, hipervisors, middleware, debug/trace probes, ferramentas de desenvolvimento/testes e ML/AI para embedded systems. Trabalhou com vários clientes, ajudando-os no design, desenvolvimento, testes, certificações e na melhor entrega de embedded software.

Irá falar então sobre a solução líder de mercado, o ThreadX kernel e middleware agora disponível no GitHub, que permitirá aos developers criar melhores dispositivos em menos tempo.

Gustavo Homem

CTO na Ângulo Sólido, Gustavo Homem é um conhecido entusiasta do mundo Open Source e fiel utilizador de Linux que tem coordenado a integração de projetos em SMEs e Startups na área tecnológica, assim como integrado várias missões de R&D em parceria com universidades públicas.

Gustavo é uma presença assídua no Open Source Lisbon e um membro ativo na Comunidade portuguesa de Open Source. Junte-se ao maior evento de Open Source em Portugal e assista à sua talk sobre: how you can ditch chaos with DevOps!

Amanda Brock

Amanda é CEO na OpenUK, Open Invention Network European Rep, Presidente do UN’s Lab’s Open Source Advisory e ainda ex-GC na Canonical. Tem um histórico consolidado em estruturação e negociação de vários deals. É ainda considerada uma expert em software open source, estratégia, governação, IP, auditorias, políticas e processos. Bem como em comercialização e contratação na esfera Open Source, fornecendo ainda serviços de consultoria e acompanhamento nesse âmbito.

Soma também o cargo de Editora Executiva e Cofundadora do Journal of Open Law Technology and Society, anteriormente conhecido por IFOSSLR e ainda, a edição do livro “Free and Open Source Software: Law, Policy and Practice”.

No dia 11 de novembro, irá então apresentar duas talks, a primeira sobre Brexit e Open Technology e a segunda sobre como os modelos de negócio são aplicados para rentabilizar o open source, o que é o open core e ainda, como o open source pode continuar a inovar numa economia de plataforma.

James Spiteri

James é Principal Product Marketing Manager na Elastic, focado em Elastic Security. A sua jornada começa assim pelo desenvolvimento de plataformas personalizadas SIEM para vários centros de operação de segurança (SOCs) de diversos setores e indústrias.

Mais tarde, juntou-se à Elastic como security specialist na equipa de Elastic Solutions Architecture onde permaneceu durante dois anos, ajudando clientes e utilizadores à escala mundial nas suas arquiteturas de Elastic para deployments de security analytics.

Alex Campos

Por fim, Álex reserva o título de Solutions Engineer na Cloudera, onde trabalha em projetos que têm como objetivo impulsionar os negócios através de um uso mais eficiente da tecnologia.

Com uma vasta experiência e conhecimentos na área de IT, Álex usa então o seu amplo background técnico e de negócio com uma abordagem agile, para ajudar as empresas a identificar oportunidades para uma estratégia de digitalização através de data e analytics, nomeadamente na região da América Latina.

Na sua talk, irá clarificar em que medida a Cloudera Data Platform é uma solução que permite às empresas acelerar a adoção de data, acrescentando valor ao seu negócio.

Open Source Lisbon 2020