Numa altura em que a COVID-19 está a crescer no nosso país e no resto do mundo, importa sobretudo usar todos os meios para uma deteção antecipada desta doença. Muitos recorrem aos seus wearables para fazer o rastreio de alguns sinais vitais importantes.

Para ajudar ainda mais os utilizadores, a Xiaomi parece ter uma novidade a ser desenvolvida. Esta poderá ser usada para detetar um dos sintomas mais importantes e que pode indicar a presença da doença. Falamos da medição da temperatura, que irá em breve chegar à Mi Band nos seus diversos modelos.

Mi Band já consegue medir o ritmo cardíaco

A Mi Band é uma das smartbands mais interessantes que está no mercado. Em cada nova versão que surge, esta proposta da Xiaomi reúne novidades importantes e que muitos utilizadores usam no dia a dia para monitorizar a sua atividade física.

Com uma monitorização que inclui já a medição do batimento cardíaco, espera-se que em breve tenha mais sensores. Estes vão cobrir novas áreas como os níveis de oxigénio e outros, para decerto dar aos utilizadores mais informações e mais dados.

Em breve conseguirá medir a temperatura

A complementar estes dados, poderá estar a chegar em breve uma novidade. A Xiaomi e a Huami estão a preparar uma versão de firmware com a capacidade de ler a temperatura do utilizador, com uma particularidade. Não vão usar para isso qualquer sensor dedicado.

Toda a informação que sustenta este rumor foi encontrada no software Mi Fit da Xiaomi. Irá estar disponível para a Mi Band desde a versão 2 até à recente versão 5. Irá também ser disponibilizado para os smartwtches Amazfit.

Xiaomi dá assim arma para combater a COVID-19

Pode parecer impossível, mas esta leitura será feita apenas com recurso ao sensor de batimentos cardíacos. A Xiaomi irá usar um comportamento corporal já identificado que aumenta os batimentos cardíacos com o aumento da temperatura corporal.

Caso surja em breve, esta será uma ajuda importante para os utilizadores da Mi Band. A Xiaomi dá assim ao cada smartwatch e smartband uma capacidade única nestes momentos de pandemia de COVID-19, onde toda a monitorização de sintomas é essencial.