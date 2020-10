Continua a contagem decrescente para o tão esperado lançamento da nova consola da Sony. A PlayStation 5, que traz também a versão digital, vai chegar no dia 19 de novembro.

Mas algumas pessoas mais influentes deste área já começaram a receber um modelo de testes e, assim, têm revelado alguns pormenores interessantes. De acordo com o youtuber Austin Evans, o comando da PS5 funciona quer no PC quer nos dispositivos Android. No entanto perde algumas das principais funcionalidades.

Faltam apenas cerca de três semanas para o mundo pôr as mãos na PlayStation 5. A nova consola da Sony vai chegar por 499 euros, e a versão digital custará 399 euros. Mas a marca japonesa vai ainda lançar o seguinte conjunto de acessórios para a PS5:

Comando sem fios DualSense™ (standalone): 69, 99€

Auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D™, com suporte a áudio 3D e dois microfones para cancelamento de ruído: 99,99€

Câmara HD com lentes duplas para captação de 1080p e um suporte incorporado para que os jogadores possam filmar e transmitir os seus momentos épicos no jogo: 59,99€

Comando para conteúdo multimédia para navegar facilmente pelos filmes e serviços de streaming: 29,99€

Base de carregamento para DualSense™ para um carregamento conveniente dos comandos sem fios DualSense™: 29,99€

Comando DualSense da PS5 funciona no PC e no Android, mas perde recursos

Alguns especialistas do segmento gaming já começaram a receber a sua versão de testes da PlayStation 5, assim como o comando DualSense. Um desses ‘sortudos’ é o youtuber Austin Evans.

De acordo com Evans, o comando da PlayStation 5 também pode ser usado no PC e em dispositivos Android, mal saia da caixa, e sem ‘esquemas’ extra.

No entanto o funcionamento não é perfeito e apresenta algumas limitações. Segundo o youtuber, quer se ligue ao computador (através de cabo) ou a um smartphone Android (por Bluetooth), o comando DualSense perde algumas das suas principais funcionalidades, como o feedback háptico e os gatilhos adaptáveis.

Evans ainda conseguiu usar o comando para jogar Forza através do Xbox Game Streaming no Android. No entanto, curiosamente, tentou também usar o DualSense na Xbox Series X mas, como seria de esperar, não funcionou. O equipamento também não é suportado na PlayStation 4, sendo apenas reconhecido como um microfone.

Portanto, no que respeita a consolas, este comando apenas é compatível com a PlayStation 5. E não há previsões de updates de firmware para alterar a compatibilidade.

No vídeo, o youtuber revela ainda outros detalhes, como por exemplo que o comando conta com uma textura na sua construção, de forma a tornar-se mais confortável às mãos. E, curiosamente, cada pormenor da textura é o desenho das figuras geométricas dos botões do DualSense.

Evans chega mesmo a abrir o comando para mostrar um pouco as partes internas do mesmo.

Verifica-se alguma dificuldade na abertura da carcaça do DualSense e uma parte chega mesmo a partir neste processo. Evans não adianta muitos pormenores, mas com o comando aberto é possível ver o tamanho do sistema de vibração inovador do equipamento.

