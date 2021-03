Surface Laptop 4 da Microsoft pode ter duas versões com chip AMD e Intel

A Microsoft prepara-se para lançar um novo modelo de computador portátil da linha Surface. Trata-se do novo Surface Laptop 4 que deve chegar já em abril deste ano e há já especulações sobre algumas especificações.

Segundo adianta agora o site WinFuture, este modelo pode chegar em duas versões diferentes. Uma delas virá equipada com um processador AMD e outra com um chip Intel.

Surface Laptop 4 poderá ter duas versões com chips Intel e AMD

Já no ano passado um leak afirmava que a Microsoft iria lançar o seu Surface Laptop 4 com as configurações de chips Intel e AMD. E parece que ganha agora cada vez mais força essa possibilidade.

De acordo com o site WinFuture, este novo modelo Surface vai chegar ao mercado já no próximo mês de abril e ficará então disponível nas duas versões com os processadores diferentes.

O site adianta que os modelos vão chegar com dois tamanhos de ecrãs distintos. Um deles de 13,5 polegadas (2256 x 1504) e outro com 15 polegadas (2496 x 1664).

Microsoft Surface Laptop 4 com CPU Intel

Nos modelos com processador Intel, o utilizador poderá então escolher entre o Core i5-1145G5 e o Core i7-1185G7, ambos já da 11º geração das versões mobile. Com os CPUs Intel, o consumidor pode então contar com 32 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento em SSD NVMe.

Microsoft Surface Laptop 4 com CPU AMD

Por outro lado, nos modelos com processador AMD, existem as opções com chip Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 498oU. Estes equipamentos contam com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento em SSD NVMe.

No entanto a empresa de Redmond ainda não confirmou nem desmentiu estas informações. Desta forma, para já, esta é apenas uma possibilidade daquilo que a Microsoft pode lançar em breve.

Estima-se ainda que esta nova linha não traga grandes novidades e alterações relativamente ao seu design.