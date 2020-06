Patch Tuesday de junho está a trazer problemas graves ao Windows 10

Há definitivamente algo errado nas atualizações que a Microsoft tem disponibilizado aos utilizadores do Windows 10. Os problemas têm-se acumulado e impedem a correta utilização deste sistema operativo, como se tem visto.

Depois de alguns que chegaram com a atualização de maio, foi a mais recente Patch Tuesday a causar estragos. A mais recente descoberta aponta para que estejam a surgir problemas graves no Windows 10, fruto desta atualização.

Novos problemas graves no Windows 10

A Microsoft reúne as suas correções de segurança para a segunda terça-feira de cada mês. Nesses momentos são instaladas novas atualizações com a resolução para os problemas detetados e entretanto corrigidos.

O que não se espera destas atualizações é que tragam novos problemas ao Windows 10 e aos serviços que nele correm. ISto acaba por ser prejudicial aos utilizadores, que muitas vezes são obrigados a escolher entre ter de conviver com os problemas ou remover as novas medidas de segurança.

A Patch Tuesday é a causa destas falhas

A Patch Tuesday de junho não foi isenta de problemas, como o que afetou a impressão do Windows, mas agora tem um novo. A Microsoft já admitiu que este novo pacote de correções tem um comportamento anormal e que afeta várias versões do Windows 10.

Do que é descrito nos fóruns da Microsoft, as máquinas afetadas pelo problema reiniciam de forma aleatória. Esta não se limita a desligar, mas apresenta ao utilizador uma mensagem a indicar esta necessidade e a pedir que o mesmo seja feito de imediato.

Atualizações da Microsoft dedicadas à segurança

Como referido, a Microsoft reconheceu o problema, que estará no LSAP (Local Security Authority Process) e terá já as suas equipas a trabalhar na sua resolução. Esta deve chegar na próxima Patch Tuesday, que se espera aconteça em julho, no dia 14.

Por agora, e como é normal, a solução passa por remover esta atualização. Este é um processo simples e rápido, que pode ser realizado de imediato. Há que ter em conta que se for feito, remove as mais recentes correções de segurança que a Microsoft criou para o Windows 10.