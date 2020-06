A aposta da Huawei nos samrtwatches tem sido grande e parece estar a dar frutos. As suas muitas propostas mesta área conseguiram dar já à marca um lugar de destaque neste mercado cada vez mais competitivo e sobretudo com muitas ofertas.

Espera-se que para o final do ano a Huawei alarge ainda mais a sua oferta, com algo especial. Parece certo que o Mate Watch venha a ser uma realidade e que seja este o dispositivo que vai estrear finalmente o HarmonyOS.

Ecossistema Huawei vai-se reforçar em breve

A Huawei tem estado a desenvolver um verdadeiro ecossistema para dar ao mercado as ofertas que os seus utilizadores necessitam. Este passa por criar serviços e soluções para garantir apps, que se refletem depois em propostas como a sua cloud, a AppGallery ou o seu serviço de música.

Claro que no elemento central destas propostas estãos os seus smartphones e tablets. A somar a isso, e do que vem a ser falado há meses, a Huawei terá também um sistema operativo próprio, criado de raiz e para os seus equipamentos.

HarmonyOS pode estar mesmo a chegar

Até agora as aparições do HarmonyOS foram esporádicas, limitando-se a algumas televisões da Honor e igualmente ao Router AX3 Huawei. Claro que a marca quer alargar ainda mais e por isso espera-se que muito em breve surja uma novidade relacionada.

Depois de ter sido revelado que a Huawei poderá apresentar um novo smartwatch, associado a novas propostas da linha Mate, há agora outra novidade. Um novo rumor aponta como certo que o HarmonyOS possa surgir já neste mesmo relógio inteligente da Huawei.

Mate Watch será o próximo relógio da marca

A aposta da marca neste campo iniciou-se com o WearOS da Google, com o Watch e o Watch 2. Posteriormente, a marca substituiu esta proposta por um sistema próprio nos últimos relógios que apresentou ao mercado e aos utilizadores.

Caso se confirme, esta novidade deverá chegar com o Mate 40, que deverá ser apresentado no último trimestre de 2020. Espera-se que este novo smartphone da marca volte a quebrar as barreiras do mercado e inovar como só a Huawei sabe fazer.