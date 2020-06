A Google tem uma fonte infindável de dados, fruto dos seus serviços e dos utilizadores que as usam de forma intensiva. A empresa tem estado debaixo de fogo nos últimos anos, em especial por recolher e processar esses mesmos dados.

É visível e perceptível o esforço que a empresa tem feito para contrariar este movimento, tomado medidas cirúrgicas. Tem procurado dar aos utilizadores o controlo sobre essa informação e agora tem uma novidade. Vai eliminar de forma automática estes dados, mas não para todos os utilizadores.

Uma mudança radical da Google

A gigante das pesquisas está a mudar a sua posição face aos utilizadores e principalmente à informação que recolhe destes. Esta é uma das partes mais importantes do seu negócio, mas, ao mesmo tempo, um dos maiores problemas que a empresa tem com as autoridades e com os legisladores.

Para terminar com alguns dos seus muitos problemas, a Google decidiu agora alterar de forma drástica a maneira como armazena a informação. Os dados passam agora a ser mantidos por apenas 18 meses, sendo depois automaticamente eliminados dos seus servidores.

Dados dos utilizadores apagados automaticamente

Esta não é uma novidade, pois já no ano passado a empresa tinha disponibilizado esta opção, mas os utilizadores tinham de a ativar. Não estando ativa por omissão, obrigava os utilizadores a tratar deste processo ou a eliminar os dados na hora.

A diferença é que agora esta opção passa a ser a que está nativamente ativa nos novos utilizadores. Os atuais, que já tinham conta criada e ativa, continuam a ter de fazer esta configuração de forma manual e a ter de a ativar.

Informação é mantida nas contas antigas

Vai ainda haver outras mudanças da Google nos seus serviços. O acesso ao modo anónimo deverá em breve ser mais simples e também os controlos das contas dos utilizadores vão estar mais acessíveis. Também avaliação de segurança irá estar integrada de forma nativa.

Este é um passo importante para a Google e para a forma com se relaciona com os utilizadores. Continua a ter dados para fazer sugestões de conteúdos, mas sem conseguir traçar perfis destes de forma detalhada e exaustiva.