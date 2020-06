Dica: Como apagar locais visitados na cronologia do Google Maps

Num smartphone Android o Google Maps está constantemente a recolher a localização dos utilizadores. Esta pode ser informação útil para conseguir saber por onde andou, mas representa sempre um possível problema de privacidade.

Esta localização pode ser consultada facilmente na app, que mostra ao utilizador um cronograma das suas viagens e deslocações. Como seria esperado, a Google dá os utilizadores a possibilidade de apagar locais visitados no Maps. Veja como o fazer.

Eliminar locais visitados pelo utilizador

Ter acesso ao registo de locais visitados no Google Maps pode ser muito útil. O Android tem esta informação sempre atualizada e registada com precisão na app para o utilizador poder seguir os seus passos. Quem quiser filtrar e apagar parte destes locais tem uma forma rápida de o fazer.

Este é um processo que mesmo eliminando os locais, continua a mantê-los como sendo um local de passagem. Deixa de o mostrar como ponto de paragem, mas permanece presente na linha cronológica e pode na mesma ser consultado.

Um processo simples no Google Maps

Quem quiser apagar estes locais visitados deve primeiro abrir a app do Google Maps e abrir o menu da mesma. Isto é feito carregando na foto do utilizador. De seguida devem escolher a opção A sua linha cronológica e depois o separador Locais.

Neste podem ver de imediato alguns dos pontos visitados, estando agrupados por tipos, sejam compras, hotéis, desporto ou atrações. Devem descer até ao final da lista, passando por todos os tipos de locais. Aí, devem escolher a opção Ver todos os locais visitados.

Só precisam escolher os pontos a apagar

É agora apresentada uma lista destes pontos, com detalhe de datas, moradas e até número de visitas realizadas. Estes podem também ser marcados como favoritos, para mais tarde serem facilmente encontrados. A opção que procuram aqui é Selecionar.

É agora dada a possibilidade de escolherem os locais que querem eliminar da lista de visitados. Só precisam de tocar na caixa de seleção de cada uma destas entradas, acumulando as que querem fazer desaparecer.

Para terminar o processo, só precisam de carregar no ícone do caixote do lixo, presente no topo da interface do Google Maps. Será pedido ao utilizador que confirme este passo, para que assim os locais sejam removidos do Google Maps.

Este é um processo simples, rápido e que qualquer utilizador pode realizar para assim manter a sua cronologia acertada. Podem remover locais onde não estiveram ou onde não querem ter registo de ter parado.