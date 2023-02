Microsoft Teams terá grandes melhorias de desempenho no próximo mês

A Microsoft prepara-se para lançar uma nova versão do Teams no próximo mês, que foi reconstruída desde o início para melhorar significativamente a utilização dos recursos do seu sistema em desktops e portáteis. Fontes familiarizadas com os planos da Microsoft dizem que a gigante do software começou, recentemente, a testar este novo client do Teams, com planos para o lançar já em Março.

Conhecido como Microsoft Teams 2.0 ou 2.1, a gigante tem vindo a trabalhar neste novo client há anos. A aplicação deverá utilizar menos 50% de memória, gastar menos CPU, e resultar numa melhor duração da bateria nos computadores portáteis.

Enquanto a Microsoft enviou parte deste trabalho inicial para a experiência 'built-in' do Teams para os consumidores do Windows 11, as empresas que executam o Teams têm vindo a utilizar o client mais antigo devido à quantidade de trabalho envolvido para a Microsoft o reconstruir.

Migração do Teams da Microsoft

Esta nova aplicação afasta o Teams do Electron e entra na tecnologia Edge Webview2 da Microsoft. A empresa também se mudou para React.js, uma biblioteca Javascript, que irá oferecer mais melhorias de UI nos próximos meses.

Num tweet, detalhando as melhorias iniciais do Teams para o Windows 11, em 2021, o antigo chefe de engineering Rish Tandon, disse que a nova arquitetura será fundamental para futuras melhorias do Teams.

Esta arquitetura ajudar-nos-á a acrescentar apoio a múltiplas contas, cenários da vida profissional, previsibilidade de lançamento e escalabilidade para o cliente. Será uma viagem, mas com o Windows 11 demos os primeiros passos chave.

Disse Tandon, no tweet.

As melhorias devem significar que o Teams se abre muito mais rapidamente ou sente-se mais receptivo quando se apresenta numa reunião ou quando se responde a mensagens. A nova aplicação deverá abordar muitas das críticas e queixas em torno do seu desempenho, particularmente em portáteis mais antigos.

A Microsoft está atualmente a planear enviar uma "beta" da sua nova aplicação aos utilizadores no final de Março, o que inclui a opção para voltar à aplicação já existente, se preferir.

Leia também...