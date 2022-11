Teams da Microsoft irá integrar visualização destinada à Língua Gestual

Caminhamos para um mundo cada vez mais inclusivo, conhecendo iniciativas e propostas que surgem com o objetivo de acomodar toda a gente. A tecnologia é uma grande aliada, neste sentido. Assim sendo, o Microsoft Teams vai receber visualização de Língua Gestual.

Os utilizadores terão a oportunidade de ter um intérprete em destaque.

A pandemia entregou um às empresas e às pessoas no geral um novo conceito de reunião, pelo que os encontros online são, mesmo agora, uma opção utilizada e, para muitos, preferencial. Criar espaços completos e que respondam às necessidades dos utilizadores é cada vez mais importante e pode fazer a diferença no momento da escolha de um serviço.

Consciente disso e da diversidade dos seus utilizadores, a Microsoft está a trabalhar num novo campo de visualização dedicado à Língua Gestual para a sua plataforma de videoconferência, o Teams. A funcionalidade vai permitir que os utilizadores selecionem até dois vídeos de outros participantes para serem fixados num local central, permitindo que os utilizadores designados sejam visíveis durante toda a reunião.

A nova funcionalidade destinada à Língua Gestual, que surge no sentido de garantir acessibilidade, cria um campo de visualização maior e de alta qualidade, destinado a intérpretes, separada dos outros participantes da reunião ou apresentação.

Para já, a Microsoft não vai disponibilizar intérpretes para as reuniões no Teams. Por sua vez, oferecerá a possibilidade de os utilizadores incluírem um ou mais nas suas videoconferências. Estes poderão escolher tê-los em todas as reuniões ou defini-los em cada uma isoladamente.

No caso dos intérpretes, podem ser atribuídos antes do início de uma reunião, se pertencerem à empresa que a está a organizar, ou podem ser atribuídos a partir do separador Acessibilidade, nas definições da aplicação, se forem externos à organização.

De acordo com a Microsoft, a funcionalidade destinada à Língua Gestual será implementada durante as próximas semanas para os clientes de desktop e web do Teams.

