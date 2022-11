Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Porque não consigo abrir apps e pastas no Ubuntu?

Bom dia, Tenho instalado o Linux-Ubuntu 22.04.1 LTS, e agora não consigo abrir as pastas/icons, do ambiente de trabalho. O que devo fazer? Muito obrigado, Mário

Resposta:

Mário,

Existem várias razões para esse comportamento que está a ter no Ubuntu. Além disso, existem também várias formas de resolver esse problema.

O que recomendamos que faça em primeiro lugar é que determine a origem deste problema. Para isso, deverá consultar o ficheiro /var/log/syslog, que no final deverá ter mensagens de erro associadas. Cada vez que tentar abrir uma dessas pastas, devem surgir ali novas linhas com erro.

Agora que determinou o problema, deverá pesquisar essa mensagem na Internet e rapidamente chegará à solução.

Ainda assim, e se não determinar a causa do problema, pode usar uma solução que várias vezes é sugerida.

Esta passa por reinstalar o Nautilus e o gnome-shell. Só precisa de executar os 3 comandos abaixo num terminal:

sudo apt-get purge nautilus sudo apt-get install nautilus sudo apt-get install --reinstall gnome-shell

No final desse processo, tudo deverá estar novamente funcional.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando vou conseguir ter 2 contas WhatsApp no smartphone?

Olá Pplware, Gostaria de saber se algum dia irá haver possibilidade de ter duas contas diferentes de WhatsApp no mesmo telemóvel? Bruna Rodrigues

Resposta:

Bruna,

Essa resposta apenas a sabe os programadores e quem faz a gestão dos projetos e novidades do WhatsApp.

Ainda assim, as novidades têm surgido ao longo do tempo, sempre a tornar este serviço e as suas apps ainda melhores.

Quando às contas, o que vimos recentemente foi a possibilidade de ter a mesma conta em vários dispositivos, seja num smartphone, tablet ou outro.

Quanto a ter 2 contas no mesmo dispositivo, isso poderá ser feito de uma forma bem conhecida. Bastará usa uma ferramenta para clonar apps num smartphone e ai terá acesso ao que pretende,

Muitos fabricantes, como a Xiaomi, já têm nas suas versões do Android a ferramenta que necessita, integrada com o sistema.

Só precisa de escolher a app a copiar e usá-la de forma normal.

[Respondido por Pedro Simões]

O malware do Windows pode atacar o Linux pelo Wine?

Saudações a todos os leitores e colaboradores Pplware. Conforme muitos saberão, o Wine é uma camada de compatibilidade que permite executar aplicações desenvolvidas para Windows dentro de um sistema Linux. Poderão surgir ocasionalmente dificuldades para executar algumas aplicações específicas, mas genericamente o Wine faz aquilo a que se propõe e pode ser uma opção quando se pretende utilizar Linux para correr programas ou jogos que apenas existem para Windows. Mas e quanto à execução acidental de malware escrito para Windows dentro do Wine? Este risco existe? Se sim, até que ponto as coisas poderão correr mal e que cuidados devemos ter? Obrigado. Cumprimentos, Nuno Duarte

Resposta:

Nuno,

A resposta à sua questão é simples. Em teoria, sim, mas com um resultado prático de zero.

Isto significa que até pode eventualmente correr esse malware, mas, na verdade, o sistema de ficheiros e os componentes correspondentes não vão estar presentes na sua totalidade.

Na verdade, o Wine permite essa execução, mas não tem todos os elementos que o Windows tem. Logo, não ia conseguir alterar nada de sensível no Windows.

Assim, pode usar as apps Windows no Linux sem que tenha de se preocupar em ter os seus dados ou o sistema operativo comprometido.

No entanto, e com o crescer do Linux, começaram a surgir alguns malwares que podem correr neste sistema. Aqui, sim, deverá ter alguma atenção e seguir as regras básicas e fundamentais para se manter seguro.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo as apps beta que o Android disponibiliza?

Olá Pplware, Já por diversas vezes indicam nos vossos artigos que existe acesso a apps de testes no Android, para assim ter acesso a novas funcionalidades, antes dos outros utilizadores. Pergunto se haverá forma de ter acesso a essas mesmas apps ou se é algo que funciona apenas por convite ou outro tipo de registo. Obrigado,

Resposta:

Paulo,

Essas apps existem e o seu acesso é público, mas ainda que limitado ao número de testadores que o programador entender.

A Google tem esse programa para várias das suas apps, mas aqui é muito difícil entrar, com os poucos slots existentes a serem rapidamente preenchidos.

O que recomendamos para descobrir esses programas é que pesquise no Google por “<nome_da_app> android test program” (<nome_da_app> é um exemplo) e vai encontrar rapidamente um link para a Play Store com o acesso, caso este esteja aberto.

No caso do WhatsApp: https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp

Deixamos o alerta de que este tipo de apps é propensa a ter problemas e até a falhar completamente no seu funcionamento. Pondere se quer mesmo ter estas apps no seu smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando chega a versão 22H2 do Windows 11 ao meu PC?

Bom dia, Hoje deixo mais uma dúvida que me tem estado a crescer dentro da cabeça, e que para a qual pedia a vossa ajuda. Existe a possibilidade de forçara atualização 22H2 no meu Windows 11? O meu PC ainda não a recebeu e vejo que outros colegas já a têm instalada. Não me parece que tenha qualquer problema na minha máquina e simplesmente a atualização não surge para ser instalada. Será que tenho um problema? Será que a Microsoft se esqueceu de mim? Aguardo a vossa resposta Mateus Temudo

Resposta:

Mateus,

Não acreditamos que seja um caso de ter sido esquecido, até porque o seu Windows está constantemente a comunicar com os servidores da Microsoft.

O que se pode estar a passar é algo simples e até relatado pelo Pplware várias vezes. Falamos de haver uma qualquer incompatibilidade que esteja a impedir a instalação desta nova versão.

Sempre que a Microsoft deteta um problema generalizado nestes momentos de atualização, estas são bloqueadas até existir uma solução e assim impedir que o problema seja disseminado.

Como todos estes problemas acabam por ser resolvidos, o que recomendamos é que aguarde até que isto aconteça e a atualização 22H2 seja servida.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.