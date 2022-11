Apple Watch pode ajudar a detetar condição cardíaca potencialmente fatal… diz estudo

O Apple Watch, assim como outros smartwatches do mercado, estão equipados com tecnologias que podem ser importantes no dia a dia do utilizador na ótica dos alertas de saúde e bem-estar. Muitos são os exemplos da importância destes dispositivos no pulso dos utilizadores. Como tal, os investigadores debruçam-se sobre como podem estes gadgets vigiar e alertar os utilizadores para quadros clínicos complicados, muitas vezes antes de surgirem verdadeiramente as emergências. É o caso de um novo estudo agora publicado.

Investigadores da Mayo Clinic analisam se um Apple Watch e o seu ECG podem ajudar a detetar precocemente anomalias cardíacas, principalmente disfunções ventriculares esquerdas.

A disfunção ventricular esquerda do coração é geralmente seguida por insuficiência cardíaca congestiva que pode levar a uma multiplicidade de perturbações cardíacas. O ventrículo esquerdo é o principal responsável por bombear oxigénio para os órgãos vitais do seu corpo. É, portanto, importante diagnosticar quaisquer problemas com o ventrículo esquerdo o mais cedo possível.

Investigação olha para o Apple Watch como um vigia da saúde do coração

De acordo com a Mayo Clinic, uma organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de investigação médico-hospitalares, um dos problemas é que os pacientes com disfunção cardíaca são usualmente não diagnosticados porque as pessoas frequentemente não apresentam sintomas (assintomáticos).

Assim, os investigadores desta unidade médica dedicada à cardiologia avaliaram o potencial da utilização do ECG Apple Watch para ajudar a diagnosticar a disfunção ventricular esquerda.

A insuficiência cardíaca é um problema de saúde global crescente

A insuficiência cardíaca (IC) é uma pandemia global que afeta pelo menos 26 milhões de pessoas em todo o mundo e está a aumentar em prevalência. As despesas de saúde no que respeita à IC são consideráveis e aumentam dramaticamente à medida que a população envelhece.

Apesar dos avanços significativos em terapias e prevenção, a mortalidade e morbilidade ainda são elevadas, e a qualidade de vida é fraca. Esta é uma das razões pelas quais as empresas tecnológicas estão a trabalhar de mãos dadas com empresas biomédicas para avaliar novas formas de detetar facilmente as anomalias do coração.

Embora os algoritmos de inteligência artificial (IA) sejam capazes de identificar disfunções cardíacas, definidas como fração de ejeção (EF) ≤ 40%, de eletrocardiogramas de 12 derivações (ECGs), a identificação de disfunção cardíaca usando o ECG de uma derivação de um relógio inteligente ainda tem de ser testada.

Avaliação prospetiva da deteção da disfunção ventricular esquerda por smartwatch. Este é um estudo pioneiro uma vez que os investigadores utilizaram a capacidade de ECG de uma única derivação do Relógio Apple para recolher os dados e processá-los para identificar disfunção ventricular esquerda.

Refere a classificação do estudo em causa.

Cerca de 2500 utilizadores Apple Watch participaram no estudo

Os investigadores inscreveram digitalmente 2.454 pacientes de 46 estados dos EUA e 11 países, que enviaram 125.610 ECGs para a plataforma de dados entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022 utilizando o seu Apple Watch.

Os dados do ECG dos Apple Watch "Single lead" foram compilados e processados através de um algoritmo proprietário de IA desenvolvido pelos investigadores.

O algoritmo da IA detetou pacientes com baixo EF(fração de ejeção) com uma área sob a curva de 0,885 (intervalo de confiança de 95% 0,823-0,946) e 0,881 (0,815-0,947), usando a previsão média dentro de uma janela de 30-d ou o ECG mais próximo em relação ao ecocardiograma que determinou o EF, respetivamente.

Estes resultados indicam que os ECGs de observação do consumidor adquiridos em ambientes não clínicos podem identificar pacientes com disfunção cardíaca, uma condição potencialmente fatal e frequentemente assintomática. Outra inferência é que o potencial dos relógios inteligentes para ajudar na realização de estudos de saúde digitais à distância está apenas nas fases iniciais.

Os resultados e descobertas deste estudo clínico inovador foram publicados na Nature Medicine esta semana. O código por detrás dos algoritmos de IA em si não pode ser partilhado porque contém e é propriedade intelectual patenteada (patente pendente) que foi licenciada e está sob revisão da FDA.

Os investigadores publicaram previamente a arquitetura do algoritmo da IA num artigo separado.