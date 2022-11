As novidades do Google Maps têm surgido para dar aos utilizadores ainda mais funcionalidades. Este serviço quer mudar e tornar-se ainda melhor para todos os que o usam de forma diária e constante.

A somar a tudo o que já tem disponível, a Google resolveu trazer ainda mais novidades. Estas vão ser acessíveis a todos e vão ajudar os utilizadores a ver o mundo de outra forma, muito mais integrada.

O Google Maps cresceu ao longo dos anos e dá agora ao utilizador uma integração completa entre um serviço de mapas e a base desta empresa. Falamos da pesquisa, que assim fica acessível para dar aos utilizadores uma forma de navegar no mundo e vê-lo de forma diferente.

Agora, esta união torna-se ainda mais visível com um conjunto de novidades que estão mesmo a chegar ao Google Maps. A primeira está no Live View e permite que ao reconhecer um local, os utilizadores possam pesquisar pontos de interesse presentes nas proximidades.

Com o Live View ativo e com a localização feita, será possível encontrar lojas, restaurantes e outros pontos que vão interessar ao utilizador. Bastará mudar o foco de interesse e as instruções surgem no ecrã, integradas na paisagem real.

Esta melhoria estará disponível já na próxima semana e limitada a apenas algumas cidades do planeta. Falamos de Londres, Los Angeles, Nova York, Paris, São Francisco e Tokyo, sendo acessível tanto no Android como iOS. Mais tarde será certamente alargado a outros pontos chaves do planeta.

Ao mesmo tempo, vai haver uma novidade para quem usar carros elétricos. A pesquisa de pontos de carregamento será mais precisa e permitirá escolher o tipo de carregador, para assim ajudar os utilizadores a encontrar os pontos que pretendem mais rapidamente.

Estas novidades do Google Maps mostram como a gigante das pesquisas ainda consegue inovar no seu serviço de mapas. Este está cada vez mais capaz e com funcionalidades muito úteis para os utilizadores navegarem no planeta, de forma cada vez mais real.