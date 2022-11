Ao trazer o Windows 11 para o mercado, a Microsoft mostrou muitas novidades e melhorias face à versão anterior. Estas eram bem visíveis, mas mascararam algumas lacunas que ainda estavam presentes nesta nova versão do sistema operativo.

Ao longo dos últimos meses, a Microsoft tem tratado de resolver estas lacunas e apresentar um sistema mais robusto e, principalmente, mais completo. Assim, e nesta linha, surgirá em breve uma melhoria na barra de tarefas, que a tornará ainda melhor.

A barra de tarefas é um dos elementos mais conhecidos do sistema da Microsoft e isso nota-se novamente no Windows 11. Esta área tem concentrado algumas novidades, que na verdade são alterações para aproximar esta versão da anterior e assim dar o melhor aos utilizadores.

Uma novidade nesta área está agora a ser testada internamente na Microsoft e foi recentemente descoberta. Falamos da possibilidade de não agrupar as janelas das aplicações e assim tê-las de forma arrumadas de forma a serem acedidas de forma mais simples e direta.

Windows 11 is going to get a "Never Combine" taskbar item setting after all. It no longer features window titles like in Windows 10 & older releases, but retains the icon per window mechanic which some might still find useful. New in build 25246, hidden behind feature 29785186 ✨ pic.twitter.com/IyW5t2CZWQ