Os rumores e as primeiras novidades da MIUI 14 da Xiaomi têm estado a surgir, ainda que de forma muito lenta. Esta nova versão da personalização dedicada aos smartphones da marca promete algumas novidades importantes.

A Xiaomi deu agora um dos primeiros passos para tornar a MIUI 14 oficial e acessível a todos. Foi apresentado o seu logótipo e revelado alguns pormenores que dão a conhecer mais do que esta versão vai trazer, apesar de ainda nada de concreto ter sido revelado.

MIUI 14 a caminho dos smartphones da Xiaomi

Não é segredo que a Xiaomi está a preparar a próxima versão da sua personalização do Android. Esta terá novamente uma base bem comum e que está já com provas dadas em outras marcas. Falamos do Android 13, que é a mais recente versão do sistema da Google.

A MIUI 14 foi agora tornada pública como sendo uma certeza, tendo esta informação sido revelada de forma oficial e vido da própria Xiaomi. Foi um dos responsáveis desta vertente da Xiaomi que recorreu às redes sociais para mostrar alguns pormenores.

O primeiro e mais importante que Jin Fan mostrou foi o logótipo desta versão, que ajudará assim a reconhecer esta próxima versão do sistema da Xiaomi. Jin Fan aproveitou este momento e revelou mais algumas novidades que vão ser conhecidas muito em breve.

Novidades chegam em breve com o Android 13

Outra revelação importante feita por este responsável da Xiaomi foi que a MIUI 14 chegará em breve com todas as suas novidades. Estima-se que esta seja apresentada ainda durante este mês, mas apenas no mercado chinês, como é já normal para a marca.

Mais tarde, e sem que se saiba alguma coisa deste momento, será trazida para a Europa e para o mercado global. Provavelmente chegará já em 2023, com um novo smartphone da Xiaomi, algo que a marca tem feito nos últimos anos.

Está assim iniciado o processo para trazer o Android 13 para os smartphones da Xiaomi. A marca tem a MIUI 14 já quase pronta e muito em breve será conhecida por todos os utilizadores dos smartphones da marca, como se espera há já alguns meses.