O novo Surface Laptop 4 da Microsoft já chegou ao mercado, inclusive a Portugal. Este novo computador quer repetir a fórmula de sucesso do modelo anterior, dando ao utilizador todo o desempenho que necessita, numa estrutura desenhada e preparada para isso.

Com concorrentes bem identificados, a Microsoft quer bater o que está no mercado, mostrando que a sua proposta é a melhor e a que mais se adapta às necessidades dos utilizadores. A forma que encontrou agora para isso foi através de um novo vídeo onde mostra ser melhor que o MacBook Air.

Uma prática cada vez mais normal na Microsoft

Uma das formas mais simples de a Microsoft promover os seus novos produtos é comparando-os com a concorrência. Destaca os pontos positivos e onde sabe estar à frente, revelando assim as lacunas dos equipamentos concorrentes.

Se esta era uma prática normal e pontual, parece agora estar a ganhar novamente força. Nos últimos meses foram vários os vídeos que surgiram e que recorreram a esta (aparente) fórmula de sucesso para destacar as ofertas da Microsoft.

Surface Laptop 4 vs MacBook Air! Qual o melhor

O mais recente surge agora com o foco na proposta que o novo Surface Laptop 4 traz. Mais uma vez é colocado em comparação o que este computador portátil traz com o que a concorrência direta oferece de base para os utilizadores.

Num vídeo de 30 segundos é mostrada a capacidade do novo Surface Laptop 4 de ser utilizado recorrendo apenas ao seu ecrã sensível ao toque. Fica no ar a pergunta se o MacBook Air tem esta capacidade e como é possível não ter um ecrã sensível ao toque.

Comparação a vários níveis neste novo Surface

O segundo ponto de comparação vem na conetividade oferecida no Laptop da Microsoft. Este tem presente 1 porta USB-C e uma USB-A, em comparação com a necessidade de ter dongles para o MacBook Air. Por fim temos a versatilidade do Surface Laptop 4 para correr jogos e software preferido de forma direta no Windows 10.

Está mais uma vez provada, segundo a Microsoft, a vantagem dos seus equipamentos face aos da Apple. Desta vez foi numa comparação direta, em apenas alguns pontos, entre o Surface Laptop e o MacBook Air, tal como aconteceu antes em várias ocasiões.