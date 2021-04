COVID-19: Está a organizar as suas férias para o estrangeiro? A Google dá uma ajuda

A pandemia da COVID-19 está a afetar muito o turismo, mas é importante perceber que não é proibido viajar. Alguns países têm restrições mais apertadas, outros mantêm as fronteiras fechadas, mas num mundo tão vasto, certamente que, se assim o entender, vai encontrar um destino para passar as suas férias e ter o merecido descanso em segurança.

A evolução da pandemia vai ditando o ajuste constante das regras e é importante que fique atento às alterações. A Google pode dar uma ajuda na escolha do destino deixando-o ciente das regras atuais de cada país.

Organize a sua viagem através do Google Travel

O Google Travel é um serviço da Google que, tal como o nome indica, está relacionado com viagens. Na verdade, através dele poderá organizar a sua viagem de forma completa. Desde a compra dos bilhetes de avião aos locais para explorar, sítios para comer, fazer compras e muito mais.

Com a pandemia, o conceito de viagem está completamente alterado, mas se no ano passado muita gente resistiu a entrar num avião, o panorama agora é ligeiramente diferente. Já estamos mais do que habituados às regras individuais de etiqueta respiratória, lavagem das mãos, distância de segurança e, facilmente, nos adaptamos aos espaços com mais pessoas.

Além disso, a vacinação está a trazer uma maior liberdade, pelo menos nos países desenvolvidos.

A grande questão é que cada país tem as suas regras e restrições que poderão condicionar as viagens. Já para não falar que estas podem mudar a qualquer momento.

No Google Travel, de forma muito simples, poderá ter acesso a informação rápida sobre as restrições impostas por cada país às viagens e à origem do viajante. Um clique, dará depois acesso a informação mais pormenorizada.

Regras impostas pela pandemia da COVID-19

No Google Travel, tem à sua disposição informação única sobre cada lugar do planeta ideal para quem vai viajar e quer explorar tudo de um destino. Organizar percursos, pontos de interesse, perceber os transportes disponíveis e até os voos necessários, são algumas das opções.

Se já tem um destino em mente, então basta usar a barra de pesquisa para lá chegar e ter acesso então a todas essas informações. Caso contrário, há um mapa mundo pronto a ser explorado.

Em qualquer um dos casos, assim que seleciona o destino terá desde logo a indicação das restrições impostas por cada país, caso existam. Por exemplo, ao escolher “Madrid” como destino, surge a mensagem “Viagem restrita: É obrigatório ter um teste à COVID-19 negativo realizado, no máximo, 72 horas antes da partida.”. Além disso, há uma ligação para uma página do governo, com todos os detalhes.

Alguns países não estão a aceitar a entrada de pessoas para turismo, como é o caso da Austrália e outros exigem quarentena obrigatória, mesmo com teste negativo, como é o caso da Tailândia.

Se está a pensar investir numa viagem para estas férias, então este pode ser o primeiro passo para escolher o seu destino e começar a organizar tudo, para que tenha umas férias em segurança.