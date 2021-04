Maiores de 65 anos podem pedir vacina nos Espaços Cidadão

O processo de vacinação continua em Portugal, com vários procedimentos a serem ajustados. Depois de ter sido disponibilizado um formulário para agendamento da vacina, os cidadãos com mais de 65 anos podem pedir vacina nos Espaços Cidadão.

Recentemente a Direção-Geral de Saúde (DGS) atualizou as normas de vacinação contra a COVID-19 devido a uma maior disponibilidade de doses e vai vacinar pessoas entre 16 e 79 anos, com doenças de risco.

Entre as doenças que darão prioridade, independentemente da idade, conta-se a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais, refere o comunicado da DGS.

Aqueles que recuperaram de infeção por COVID-19 “há pelo menos seis meses” também estão incluídos na segunda fase de vacinação, “de acordo com o grupo prioritário ou a faixa etária a que pertencem”. Estes serão vacinados “com apenas uma dose, independentemente da vacina”.

Inscrição na vacina pode ser feita em Espaços Cidadão

Se não tem internet e não tem como fazer o autoagendamento da vacina agora já o pode fazer num Espaço Cidadão. Os Espaços Cidadão são pontos de atendimento que reúnem serviços de diferentes entidades num único balcão, instalados em Lojas de Cidadão e em pontos de atendimento da administração local, estando atualmente em funcionamento mais de 700 espaços.

Os Espaços Cidadão começam, a partir de hoje, a permitir a inscrição para as vacinas para pessoas com 65 anos ou mais anos. Segundo a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão , “de um momento para o outro, multiplicam-se assim por 700 os locais onde presencialmente as pessoas podem fazer essa inscrição”, referindo que estas serão provavelmente as pessoas com mais dificuldade em fazê-lo `online`.

A ministra disse que a medida foi concertada “em dois ou três dias” entre a `task force` da vacinação, a Saúde, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e as freguesias.

