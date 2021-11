Clippy da Microsoft chega finalmente à última versão do Windows 11 como um emoji

Seguramente que há muitos leitores que "conviveram" com o famoso Clippy da Microsoft. Sim, já não são assim tão jovens, mas seguramente ainda se lembram da sua utilidade... ou não! Contudo, não deixa de ser um ícone do Windows de outrora. Para os mais saudosistas, a empresa de Redmond lançou de novo este simpático clip na última versão do Windows 11.

A imagem não aparece como a conhecíamos, vem sim num formato emoji.

O Microsoft Clippy está de volta ao seu Windows 11

O icónico assistente Clippy da Microsoft para o Office faz a sua reentrada no Windows 11, mas num novo formato. Assim, em vez de trazer de volta o Clippy como outro assistente digital, o personagem icónico substituirá o emoji de clip de papel padrão do sistema operativo Windows 11 da Microsoft.

O retorno de Clippy é parte da versão Windows 11 Insider preview mais recente da Microsoft, deste novembro de 2021. Junto com o Clippy, há também uma série de novos emojis que a Microsoft exibe.

O novo estilo de emoji que a Microsoft traz para o Windows 11 através desta última atualização de software apresenta uma aparência 2D em comparação com os estilos 3D que foram visualizados anteriormente. A empresa afirma que o novo emoji foi criado usando o seu novo estilo de design Fluent, e a sua equipa de designers trabalhou para tornar o emoji escalonável.

Este novo emoji de estilo Fluent lançado no Windows 11 hoje parece pessoal e familiar, dois dos nossos princípios de design do Windows 11.

Escreveu a Microsoft numa publicação no seu blog onde destaca o retorno de Clippy e a importância do uso de emoji na comunicação.

Uma equipa de designers de emoji, gestores de programa, especialistas em fontes e programadores focados na criação deste novo sistema de emoji. De paletas de cores a recursos modulares, os designers desenvolveram um sistema que se dimensionaria para o amplo conjunto de emojis Unicode. O Windows 11 agora oferece um emoji mais moderno e expressivo para usar nas suas comunicações híbridas, permitindo que adicione diversão, expressão e personalidade às suas comunicações.

Concluiu a empresa.

Windows 11: Depois do 3D chega o 2D

A Microsoft já havia anteriormente declarado que iria mudar de emoji 3D para emoji 2D no início deste verão, antes do lançamento do Windows 11. Segundo a empresa, este novo design irá animar e ilustrar melhor as várias plataformas de comunicação.

Com o novo emoji 2D do Windows 11, a Microsoft opta por um estilo mais moderno, com cores ousadas e um visual simples e minimalista para o emoji.

Numa publicação anterior feita no seu blog, a empresa afirmou que estes emojis serão exclusivos do Windows 11, portanto, os utilizadores do Windows 10 que não atualizarem para o sistema operativo mais recente ficarão sem sorte.