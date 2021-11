Atenção! Cartão de Cidadão caducado deixa de ser válido

O título deste artigo parece estranho e mais que evidente! No entanto, é de relembrar que devido à pandemia todos os cartões caducados até fevereiro de 2020, continuam a ser válidos. No entanto, a partir de 31 de dezembro deste ano, um cartão de cidadão caducado deixa de ser válido, assim acontece o mesmo com os passaportes.

A modalidade Casa Aberta aos sábados em várias lojas de cidadão do país terminou este fim-de-semana, mas o horário vai continuar alargado durante a semana até fevereiro.

O Cartão de Cidadão é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 22-A/2021, um cartão de cidadão que tenha expirado até fevereiro de 2020 tem validade até 31 de dezembro de 2021. A partir dessa data é considerado caducado.

Segundo é referido no Decreto-Lei n.º 22-A/2021...

Certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as licenças e autorizações, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceites, nos mesmos termos, até 31 de dezembro de 2021.

O documento refere ainda que...

Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceites nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2021, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da respetiva renovação.

Tal cenário aplica-se também ao cartão da ADSE. O documento indica que...

O cartão de beneficiário familiar de ADSE cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores é aceite até 31 de dezembro de 2021.

Resumo dos cartões e documentos admissíveis até 31 de dezembro:

Cartão de Cidadão

Atestados médicos de avaliação de incapacidade que expirem em 2021;

Certidões;

Certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil;

Documentos e vistos relativos à permanência em território nacional;

Licenças e autorizações, bem como cartões de beneficiário familiar de ADSE.

Se um dos cartões referidos perde a validade a partir de 31 de dezembro, não se esqueça de renovar. De acordo com informações recentes, nos oito sábados entre 2 de outubro e 20 de novembro, foram efetuados cerca de 50 mil atendimentos para pedido, renovação e entrega do Cartão de Cidadão (CC) e para pedido e entrega do passaporte, o que permitiu triplicar a capacidade de resposta dos serviços.