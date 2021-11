Análise Football Manager 2022 (PC)

Football Manager regressou! Football Manager 2022 já foi lançado e com ele, voltaram as horas de vício e empenho na tentativa de descobrir a melhor tática e melhores jogadores que levem o nosso clube favorito ao sucesso.

O jogo mais completo de gestão desportiva do mercado (vertente futebol, claro) está de volta e com Football Manager 2022 surgem algumas novidades interessantes.

O Pplware já experimentou o novo Football Manager desta época. Venham ver...

Após um ano completamente diferente de tudo aquilo que qualquer um de nós já viveu no decorrer da sua vida, a chegada de Football Manager 2022 marca uma espécie de regresso à normalidade. Uma normalidade e regularidade através da qual, ano após ano, a Sports Interactive nos traz o melhor e mais completo jogo de gestão desportiva do mercado.

O compromisso da Sports Interactive em fazer de Football Manager 2022 a simulação mais próxima da realidade é imponente e mantém-se firme no seu rumo.

Football Manager 2022 parte para esta nova época com algumas novidades e melhorias em várias áreas que prometem uma experiência ainda mais completa. Mas... será que é mesmo assim?

Gestão de um Clube

Ao longo de quase duas décadas (se não contarmos com Championship Manager), que Football Manager nos traz, ano após ano, uma simulação desportiva de um clube de futebol com uma complexidade e abrangência crescentes.

Praticamente todos os aspetos de gestão do clube, dos recursos humanos, da preparação do plantel, dos sistemas de Scouting, do treino, preparação e antecipação para os jogos e até conferências de imprensa marcam presença no jogo da Sports Interactive.

É um jogo, à falta de melhor termo, completo. Para todos os amantes de futebol e em particular de gestão e de análise desportiva, o jogo é um verdadeiro compêndio de informações e dicas úteis que, apesar de se tratar de um jogo, baseiam-se na realidade. Aliás, não é à toa que alguns clubes se mostraram interessados na Base de Dados do jogo, no passado.

Nesta edição de Football Manager, a sports Interactive decidiu implementar/melhorar aquilo que é denominado de Reuniões de Equipa. Tal como em qualquer atividade profissional, é normal ocorrerem reuniões em que os diferentes departamentos dizem de sua justiça e em Football Manager 2022 essas reuniões de equipa apresentam-nos um vasto rol de aspectos de gestão, de forma detalhada.

Podendo ser agendadas com periodicidade mensal ou semanal, estas reuniões permitem à equipa de assistentes o envio de reports e sugestões sobre alguns aspetos que podem ser melhorados. Podem passar por sugestões de aquisição de membros do staff/jogadores, sugestões de empréstimo, treinos especificos em aspectos menos fortes de um certo jogador,.... A forma de determinado jogador também é aqui abordada o que faz deste tipo de reuniões, uma forma mais centralizada de gerir alguns conselhos e dicas que os nossos Assistentes antes nos davam de forma mais dispersa.

Mas a ajuda dos nossos assistentes não se fica por aí, estando mais ativos que nunca e disponibilizando informações mais uteis e concretas. Estão também, mais disponiveis para as nossas solicitações.

Seja como for, a nossa caixa de entrada vai estar mais preenchida que nunca em Football Manager 2022.

Football Manager 2022 continua, portanto, nesta sua caminhada forte e decidida rumo a uma simulação mais realista, mais sóbria e mais assertiva sobre as necessidades e vicissitudes de um clube de futebol moderno, num tempo em constante mutação e no qual a informação é crucial para a tomada de decisões.

Centro de Dados

E informação, métricas e estatísticas é algo que nunca houve falta em Football Manager, especialmente nas mais recentes edições. Graças a um poderoso motor analítico que a Sports Interactive construiu para o jogo, o motor de análise de Football Manager tem vindo, ao longo dos anos, a ganhar robustez e capacidade de análise de quase todos os pormenores do jogo.

Longe vão os tempos em que nos limitávamos a ver o jogo na visão das caricas e eram-nos dados apenas os golos, assistências, cartões e pouco mais. Com a constante evolução de Football Manager, muito mais dados foram sendo extraídos dos jogos e hoje em dia, temos um manancial épico de informações ao nosso dispor.

Em Football Manager 2022, toda esta abundância de dados, estatísticas e métricas levou a Sports Interactive a desenvolver (ou melhorar) um novo departamento do clube: Centro de Dados.

Trata-se de um departamento que, teoricamente, só os grandes clubes se podem dar ao luxo de ter, mas, dado que Football Manager 2022 é um jogo altamente democrático, qualquer equipa pode possuir um Centro de Dados.

Mas o que é o Centro de Dados? Resumidamente, é o local onde se torna visível e com detalhe, todo o trabalho dos analistas do clube.

A quantidade de análises e indicadores que o Centro de Dados nos transmite é absolutamente massiva. Quem gostar de métricas e análises mais detalhadas, vai adorar o Centro de Dados.

Aqui podemos ter análises tão detalhadas e variadas como a comparação das métricas da nossa equipa com as restantes da nossa divisão, onde podemos tirar noções de como a nossa equipa reage aos diferentes jogos, como os jogadores se comportam com diferentes táticas... enfim, uma análise aprofundada da performance da equipa numa miríade de aspetos distintos.

Basicamente, o Centro de Dados dá-nos indicadores sobre as performances (individuais e coletivas) da equipa e os aspetos que merecem a nossa melhor atenção para corrigir.

Se em Football Manager 2021 já consumíamos horas a fio a analisar dados e estatísticas, Football Manager 2022 e o Centro de Dados vai aumentar ainda mais esse tempo de análise, certamente. Quem aprecie este tipo de métricas, vai gostar certamente.

Nascido para Vencer

Com tantos dados e estatísticas ao nosso dispor, seria de pensar que estamos devidamente preparados para vencer, certo? Pois, a realidade é bem diferente e apesar de estarmos melhor preparados, não basta apenas confiar nessas métricas. Há que saber o que fazer com elas e nesse capítulo Football Manager 2022, de forma inteligente, dá-nos dicas, mas não nos dá a papinha toda.

E não se esqueçam de outro pormenor. O futebol é um desporto onde tudo pode acontecer. É claro que na maior parte das vezes, as equipas mais fortes vencem mas... existem muitos fatores aleatórios (ou não) que levam a que surpresas aconteçam...

Isso faz, muitas vezes, com que, mesmo dominando todas as estatísticas e características de um jogador ou equipa, isso não significa que os seus jogos sejam todos iguais. Football Manager 2022, tal como os últimos jogos da série, deixam isso bem claro.

No entanto, há que lutar por isso e como tal, temos de as saber ler da melhor forma para conseguir criar a equipa de sonho e vencedora.

As transferências milionárias

E para tal, há que comprar jogadores, certo?

O sistema de scouting e de transferências é particularmente importante em qualquer clube e em Football Manager tem vindo a receber melhorias sucessivas nas últimas edições.

Sistemas e pacotes de scouting mais completos, mais opções de compra e empréstimo, mais clausulas, mais regalias e prémios... tudo isto tem vindo a ser acrescentado para dar à faceta de descoberta de novos jogadores e negociação uma maior dose de realismo.

Football Manager 2022 não foca a sua atenção em grandes inovações mas melhora em alguns aspetos este processo.

Por exemplo, um dos pormenores mais interessante é a forma como os valores dos jogadores são agora apresentados, como uma referência balizada. Por outras palavras, a não ser que esteja à venda, desconhecemos o valor exato de um jogador tendo apenas uma referência de valores em causa.

É um sistema mais orgânico e mais realista que nos transporta para negociações mais ou menos renhidas consoante as relações com os restantes managers ou dependendo do interesse de outros clubes.

E os próprios agentes de jogadores, deixam de ser meros espetadores, e ganham um pouco de conteúdo nesta edição de Football Manager. Podemos a qualquer momento aceder a um determinado agente e pedir indicações sobre um jogador (existem mais opções de interação) e, consoante o seguimento ou não do processo, nota-se uma certa animosidade ou desapontamento nas suas palavras, o que pode originar fracasso em negócios futuros.

E isto toma particular foco no último dia de mercado. Este costuma ser um dia bastante empolgante e nas últimas edições de Football Manager, a Sports Interactive o tem demonstrado, com um sistema em que as horas vão passando lentamente, aumentando a emotividade das contratações de última hora e derradeiras investidas no mercado.

Football Manager 2022, apresenta este sistema de forma melhorada e mais importante que as alterações gráficas da passagem das horas e anúncio das contratações de última hora, nota-se uma franca melhoria na inteligência artificial dos clubes em negociação.

Os clubes já tiram mais e melhor proveito deste momento e é mais frequente assistir a redução de valores exigidos por jogadores a dispensar no final do período, como valores serem inflacionados ou jogadores a exigirem melhores condições, se houverem mais propostas em cima da mesa.

Dia de Jogo

E tudo isto traz-nos, inevitavelmente até o Dia do Jogo.

É o dia em que toda a análise e conclusões foi feita. O 11 titular está encontrado, as táticas estão definidas e a palestra dada. O jogo vai começar.

Este é o momento pelo qual todos esperam e, mesmo sabendo que muitos jogadores de Football Manager se mantêm leais ao tradicional "jogo da carica", tenho de confessar que as alterações que a Sports Interactive fez no motor gráfico foram bastante positivas.

Sim, com efeito, o motor gráfico do jogo foi substancialmente melhorado e acredito que agora, está muito mais próximo "do ponto". É um dos aspetos de melhorias mais visíveis, na passagem de Football Manager 2021 para Football Manager 2022.

Com alguns ajustes aqui ou ali, a visualização 3D do jogo está agora mais perto daquilo que um fã de Football Manager deseja, como alternativa ao modo 2D.

Com a melhoria do motor gráfico podemos agora ter acesso a pormenores bastante interessantes sobre a qualidade técnica dos jogadores de forma individual, ou outros importantes, como o cansaço. No entanto, também nos permite visualizar aspetos mais importantes, como o próprio comportamento da equipa.

Realmente, conseguimos ver a reprodução mais fiel do comportamento da equipa e verificar se as nossas táticas (individuais e coletivas) estão a ser respeitadas.

Por outro lado, é também possível identificar tendências no jogo dos adversários, antecipando assim as suas táticas e instruções.

No decorrer dos jogos, é ainda possível ver que a leitura que a IA faz do jogo, está francamente melhorada e nas visualizações e vemos que os jogadores tanto estão mais atentos e pressionantes no capítulo defensivo, como mais inteligentes no capítulo ofensivo.

As jogadas desenrolam-se de uma forma muito mais próxima daquilo que, por um lado, nós idealizámos ao fazer a tática, e por outro lado, ao que se poderia esperar de ver em campo nas diversas situações de jogo. Com efeito, nota-se uma maior pressão por parte dos jogadores nos momentos defensivos, por exemplo.

Esta melhoria gráfica e da IA no motor do jogo torna mais simples e mais visual, a identificação de melhorias e decisões estratégicas que o jogador tem de tomar para melhorar a performance da equipa.

Ocasionalmente, existem algumas reações de jogadores às nossas palestras ou mesmo no decorrer do jogo demasiado estranhas... por exemplo, em dada altura estava a ganhar confortavelmente por 4-0 e ao sentir que a equipa se estava a acomodar, encorajei-os a darem mais de si. Enquanto esperava uma atitude mais positiva, para meu espanto, reparei que a reação coletiva foi de frustação.

Há, no entanto, um bug que me incomoda particularmente. No decorrer dos jogos, sou daquele tipo de jogador que vai várias vezes ao ecrã de táticas gerir melhor o funcionamento da equipa. Frequentemente, clico nos jogadores para ver melhor as suas caracteristicas e muitas vezes, quando faço Back o jogo não retoma o ecrã das táticas e salta para o relvado. Não é nada de grave mas é chato, especialmente se não fizemos Pause no jogo.

Veredicto: Não há volta a dar. Football Manager volta a dar mais um passo da série na direção certa com Football Manager 2022. Rumo a uma simulação mais realista e mais dinâmica. O jogo encontra-se melhorado em vários aspetos de gestão, com particular foco no novo Centro de Dados, na implementação das Reuniões de Equipa, nos processos de necociações e contactos com agentes. Tudo isso torna a vertente estratégica mais robusta e detalhada. Por outro lado, no relvado, também houve lugar a melhorias trazendo um motor gráfico e uma inteligência artificial mais afinada que permitem, agora sim, tirar conclusões com base no que se vê no desenrolar dos jogos. O melhor Football Manager até à data!