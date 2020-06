Já tem o Ubuntu aberto? No Pplware já disponibilizamos vários artigos que ensinam a transformar uma máquina Linux num servidor LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). Basicamente um LAMP é um conjunto de serviços sobre Linux, que nos permitem criar um verdadeiro servidor Web (Apache2 – para colocar conteúdos online como, por exemplo, sites, plataformas como WordPress, Joomla, wikis, etc) com suporte para a linguagem de programação PHP e para o serviço de base de dados MySQL.

Num dos últimos tutoriais ensinamos a instalar o Apache. Hoje vamos instalar o MySQL e o PHP.

Depois de instalarmos e configuramos o Apache, vamos agora avançar para o sistema de gestão de base de dados mySQL e também para o PHP.

Instalar e configurar o mySQL no Ubuntu

O MySQL é muito provavelmente o sistema de gestão de base de dados (SGBD) mais usado em todo o mundo estando disponível em várias versões e para diferentes sistemas operativos. Tudo o que são plataformas open source como é o caso do WordPress, Joomla ou Drupal, recorrem ao MySQL como base de dados.

Para proceder à instalação do MySQL no Ubuntu e derivados devem abrir o terminal e inserir o seguinte comando

sudo apt install mysql-server sudo apt install mysql-server

Em seguida devem executar comando sudo mysql_secure_installation que irá definir parâmetros de segurança no sistema de gestão de base de dados. Escolham uma password de acesso ao mySQL, removam utilizadores e bases de dados de teste, etc.

Instalar o PHP

Vamos agora instalar o PHP no Ubuntu e o suporte para o Apache e MySQL. Tal como a instalação do Apache e MySQL, vamos também recorrer a um comando para a instalação do PHP. Para isso basta executar no terminal o seguinte comando:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

E está feito! Temos o servidor pronto e para ver se está tudo bem podemos criar uma página (em /var/www/html) com o seguinte código. Depois basta gravar como o nome, por exemplo, info.php.

Se tudo estiver operacional devem ver uma página idêntica à apresentada na seguinte imagem.

Por hoje é tudo! Num próximo tutorial vamos ensinar a ter vários sites num único servidor e com nomes personalizados. Estejam atentos! Caso tenham alguma sugestão para tutoriais no Ubuntu deixem nos comentários.