Xbox Series X poderá ter uma versão menos potente

Uma vez conhecida a PlayStation 5, resta agora que a Microsoft desvende aquilo que tem preparado para o mercado no mundo dos videojogos. A Xbox Series X é a outra consola mais aguardada de sempre e as novidades vão chegando a conta gotas.

Mas de acordo com informações recentes, há uma possibilidade de que seja apresentada também uma versão menos potente da Xbox Series X.

Microsoft poderá lançar uma versão menos potente da Xbox Series X

Antes mesmo de a Microsoft anunciar a nova Xbox, que será lançada em breve, havia suspeitas de que a empresa de Redmond estaria também a preparar uma versão menos potente da nova consola. O equipamento teria como nome de código Lockhart mas já há algum tempo que nada se ouvia falar a respeito do mesmo.

No entanto, um utilizador da rede social Twitter, designado TitleOS, vem reacender o assunto e partilhou imagens onde se vê menção ao modelo Lockhart no kit de desenvolvimento da Xbox Series X. As referências surgem em notas da Microsoft que acompanham a atualização de junho.

Este kit de desenvolvimento trata-se de um hardware enviado pela empresa, com características já próximas da fase final da consola, mas com menos restrições. O objetivo é que os programadores façam os devidos testes já com o equipamento.

De acordo com o tweet de TitleOS, no documento da atualização surge no texto a informação de que uma determinada função, dentro do projeto Scarlett, tem suporte para os modos Anaconda e Lockhard.

O projeto Scarlett é o nome de código atribuído à Xbox Series X. Por sua vez, Anaconda será o nome dado à versão normal da consola, e Lockhard indicará então a versão menos potente.

Algumas informações referem ainda que esta versão mais básica poderá ser designada oficialmente como Xbox Series S.

Para já a Microsoft ainda não emitiu nenhuma informação oficial acerca desta possível consola menos potente.

A nova Xbox ainda não tem data de lançamento, mas espera-se que seja lançada até ao final deste ano.

Leia também: