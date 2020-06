A Bandai Namco confirmou recentemente que o seu próximo jogo, Marvel’s Avengers, está também a ser desenvolvido para as consolas de próxima geração.

Boa notícia para os fãs da série e que estão a pensar adquirir uma das duas consolas.

Após alguns adiamentos, parece que Marvel’s Avengers está finalmente no bom caminho para o seu lançamento, em setembro deste ano.

Mas a boa notícia agora revelada prende-se com o facto do jogo, além de ser lançado para PC, Playstation 4 e Xbox One, também irá estar disponível para as consolas de Próxima Geração, lá mais para o final do ano.

Entre as melhorias que se podem esperar do jogo nas novas consolas passam previsivelmente por: “tempos de loading extremamente mais rápidos, aumento na resolução e gráficos, melhorias nas texturas, ray tracing,…”

A Bandai revelou, entretanto, que quem comprar o jogo para as consolas atuais, receberá um upgrade automático se entretanto adquirir uma das novas consolas. E claro, sem perda de Saves ou de progressão no jogo.

Será ainda possível, que jogadores com Playstation 5 possam jogar com amigos que tenham Playstation 4, acontecendo o mesmo no lado da Xbox Series X e Xbox One. E não! Nada foi referido em relação a cross-play entre ambas.

O jogo é uma aventura de ação na 3ª pessoa, que apresenta uma história original, mas completamente embebida no espírito da série do grande ecrã. Apesar de se poder jogar a solo, um dos pontos fortes do jogo é a possibilidade de se jogar cooperativamente com até 4 amigos.

O jogo irá apresentar ainda um sistema de evolução das personagens conforme os seus resultados nas missões, desbloqueando ataques novas, poderes ainda mais poderosos, habilidades heroicas e bastante equipamento (tanto estético como funcional) para personalizar os nossos heróis.

Marvel’s Iron Man VR

Entretanto, ainda relacionado com o Universo Marvel, Iron Man VR (que será lançado a 3 de julho) recebeu novo vídeo que mostra alguns pormenores sobre os bastidores do desenvolvimento do jogo.

Nele, Ryan Darcey e Blaine Higdon (Designers do estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, Camouflaj), Aaron Whiting (Produtor) e Ryan Payton (Diretor do jogo), explicam o processo de criação que dará a oportunidade aos jogadores de controlar o Iron Man e de vestirem a pele de Tony Stark:

“Um dos aspetos mais engraçados e fáceis de estar a trabalhar no desenvolvimento do Iron Man VR é que sabes no que te deves focar se olhares para comics e os filmes e conversares com os fãs da franquia”, explica Payton.

Marvel’s Avengers será lançado a 4 de setembro para Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia. As versões Playstation 5 e Xbox Series X virão no final do ano.