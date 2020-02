Square Enix anuncia edições de Marvel´s Avengers

Marvel´s Avengers ainda se encontra algo distante de chegar às prateleiras das lojas (digitais ou físicas). No entanto, a Square Enix já revelou quais as diferentes edições do jogo disponíveis.

Venham conhecê-las.

A Square Enix encontra-se a ultimar o lançamento de Marvel’s Avengers, o jogo que segue o fio à meada ao filme com o mesmo nome. O jogo é uma aventura de ação na 3ª pessoa, que combina a história dos filmes com uma jogabilidade cooperativa. Aliás, nem faria sentido ser de outra forma e nos modos cooperativos, até 4 jogadores podem lutar pela paz no Mundo, recorrendo às extraordinárias habilidades e poderes dos super-heróis que fazem parte desta liga de heróis.

Será ainda possível a personalização dos heróis que poderão melhorar os seus poderes através de uma árvore de habilidades para desbloquear. Cada personagem, além dos seus poderes próprios terão ainda equipamentos específicos, também eles personalizáveis.

Recentemente anunciou quais as edições que estarão disponíveis quando o jogo for lançado, a 4 de setembro deste ano.

Segundo o comunicado da Square Enix em setembro estarão à venda as versões Marvel’s Avengers: Earth’s Mightiest Edition e Deluxe Edition, assim como a versão mais modesta, a Standard Edition.

Ainda no comunicado, a companhia japonesa confirmou que quem fizer a pré-encomenda de qualquer uma das versões do jogo, receberá, garantidamente, o acesso para a Closed Beta, um pack de trajes Marvel Legacy Outfit, e uma nameplate exclusiva.

The Marvel’s Avengers Deluxe Edition inclui um Obsidian Outfit pack exclusivo (com 6 trajes especiais), seis Obsidian nameplates exclusivos e acesso antecipado ao jogo de pelo menos 72 horas.

Por outro lado, a Marvel’s Avengers: Earth’s Mightiest Edition inclui uma estátua colorida de 12” do Captain America, criado à mão pelos profissionais da Gentle Giant. Esta edição incluirá ainda uma cópia d jogo (versão Deluxe Edition), uma SteelBook case, Hulk Bobblehead, Mjolnir Keychain, Black Widow’s Belt Buckle, Iron Man’s Prototype Armor Blueprints, Kamala Khan’s Honorary Avenger Pin, uma foto comemorativa de grupo dos Avengers, e também o acesso antecipado de 72 horas ao jogo.