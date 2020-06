Apple poderá lançar iPhone 12 4G com ecrã LCD a partir de 549 dólares

Será pelo mês de setembro que a Apple, uma vez mais, colocará no mercado os seus novos smartphones. 2020 será finalmente o ano do 5G, mas ao que tudo indica, a marca também estará a preparar versões 4G para responder às necessidades de mais utilizadores.

Mas esta é não é por si só uma novidade, considerando que é relativamente comum as marcas estarem a lançar as duas versões. A novidade prende-se com o facto deste modelo 4G se poder apresentar com um ecrã LCD e de poder ser vendido a partir de 549 dólares.

iPhone 12 poderá chegar com versão 4G e preço surpreendente

Com a apresentação do iOS 14, a Apple prepara-se agora para colocar no mercado a nova linha de smartphones. O iPhone 12 irá estrear-se no 5G, sendo esta uma das grandes novidades reservadas para este ano.

No entanto, há agora a informação de que a marca deverá estar também a preparar versões apenas 4G, para alcançar uma maior fatia do mercado, visto que o 5G ainda não é um padrão acessível a todos os países.

Assim, mais concretamente, deverão ser dois os modelos 4G a chegar ao mercado.

Uma recente publicação no Twitter, revela que há uma grande probabilidade destes dois modelos serem lançados. Além disso, avança com preços que não são nada típicos para modelos Apple.

Nesta publicação é avançado que existirão dois modelos LTE, um iPhone 12 4G e um iPhone 12 Max 4G. O modelo mais acessível terá um preço de 549 dólares e o Max custará mais 100 dólares. Além disso, estes modelos, segundo o analisar Jun Zhang terão ecrãs LCD, ao invés dos OLED esperados para as versões mais caras.

É evidente, que os modelos de luxo serão o grande destaque no anúncio dos novos iPhones em setembro. A linha do iPhone 12 virá com conectividade 5G, desempenho aprimorado, melhores câmaras, sensores e um novo scanner LiDAR para fins de AR. Além disso, poderá ter um carregamento ainda mais rápido.