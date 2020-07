Ubuntu 20.04 instalado? Como ter vários sites num servidor Apache?

O Apache é o servidor Web mais usado em todo o mundo. Flexibilidade, documentação e uma enorme comunidade, são alguns dos pontos fortes que marcam a diferença do Apache para a concorrência.

Depois de já termos transformado o nosso Ubuntu num LAMP e de instalarmos o Webmin, vamos aprender como ter vários sites num único servidor.

O que é o Webmin?

O Webmin é uma ferramenta de administração gráfica (web-based), escrita por Jamie Cameron, que nos permite administrar facilmente o nosso Sistema Linux/Unix. Desta forma, através de um simples browser, poderemos controlar/gerir de qualquer parte do mundo o “poderoso motor” do nosso Linux/Unix – saber mais aqui.

Como ter vários sites no Apache usando Virtual Hosts?

Existem diversas configurações que permitem ter vários sites disponíveis num único servidor Web. A forma mais simples é criando Virtual Hosts. A criação de Virtual Hosts permite que, numa única máquina, possamos ter vários sites, sendo que cada um pode estar associado a um nome ou a um endereço IP.

O Apache suporta dois tipos de VHs (Virtual Hosts)

VHs baseados em nome : ou seja, num único endereço IP é possível ter um número ilimitado de VHs, sendo que o Apache os distingue pelo nome;

: ou seja, num único endereço IP é possível ter um número ilimitado de VHs, sendo que o Apache os distingue pelo nome; VHs baseados no endereço IP: é necessário que para cada VHs exista um endereço IP, sendo que o Apache distingue os VHs pelo endereço IP da ligação;

Para este tutorial vamos considerar as seguintes informações/configurações:

Nome do site1 – wiki.pplware.com Alojado em /var/www/html/wiki

– wiki.pplware.com Nome do site2 – icat.pplware.com Alojado em /var/www/html/icat

– icat.pplware.com Nome do site3 – ishark.pplware.com Alojado em /var/www/html/ishark

– ishark.pplware.com

Para criar um Virtual Hosts deve selecionar Servers > Apache WebServer

Em seguida vamos a Create virtual host e depois devemos preencher pelo menos os campos Document Root e Server Name.

Explicação das diretivas mais importantes:

DocumentRoot – Indicação da pasta onde está localizado o site

Indicação da pasta onde está localizado o site ServerName – Nome associado ao site

Por fim basta que carreguem no botão Create Now. Depois de criado podem ver a configuração global e o Virtual Host configurado.

Quem não tiver um servidor de DNS disponível para efetuar configurações e criar um registo dos VH criados, pode facilmente colocar a informação no ficheiro /etc/hosts para testar num ambiente local. Para isso basta ir a Networking > Network Configuration > Hostname and DNS Client

E criar os registos necessários, carregando em Add a new host address

Como desafio (novamente) experimentem criar os dois sites (icat e idog) restantes e activá-los no apache, tal como fizeram com o anterior. Não se esqueçam de reiniciar o serviço apache no canto superior direito. Aqui fica uma imagem com o icat.pplware.com a funcionar.

Esperamos que este artigo seja de utilidade e esperamos brevemente trazer novas dicas. Se alguém tiver sugestões, não se esqueça de as deixar nos comentários.

