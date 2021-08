Steam Deck vai usar SO baseado em Arch Linux em vez de Debian

A nova consola portátil da Valve ainda não chegou ao mercado, mas já tem dado muito que falar. O novo equipamento da dona da Steam já é praticamente uma aposta ganha. E a prova está na louca rapidez com que as reservas estão a ser feitas.

As novidades sobre a consola não param de chegar. As mais recentes informações indicam que a Steam Deck vai chegar com o sistema operativo baseado em Arch Linux, em vez do Debian.

Steam Deck terá SO baseado em Arch Linux

Recentemente o site PC Gamer revelou que elementos da sua equipa teve oportunidade de testar a consola Steam Deck pela primeira vez.

E de acordo com as primeiras impressões do equipamento, a consola portátil, ou também denominado PC portátil, não contará com um sistema operativo baseado em Debian, como as versões anteriores do Steam OS. Por sua vez, o dispositivo de videojogos da Valve virá com um sistema baseado em Arch Linux. E esta mudança tem como objetivo facilitar a implementação de atualizações frequentes na consola.

Para além disso, também recentemente noticiámos que a Valve estaria a trabalhar em conjunto com a AMD para tornar a Steam Deck compatível com o novo Windows 11 da Microsoft.

Debian é uma versão mais antiga de Linux, que se foca sobretudo na estabilidade e em tornar o sistema prático ao utilizador. O software resume-se a um sistema com funções mais básicas que é atualizado apenas quando há grandes atualizações de compatibilidade. Assim sendo, este sistema apresenta-se como vantajoso para utilização em servidores, contudo não é o que a Valve procura para a Steam Deck.

Uma melhor aposta para atualizações frequentes

Como consequência, a empresa vai assim recorrer à distribuição Arch Linux. Assim consegue garantir uma maior capacidade de adaptar o sistema através de várias atualizações frequentes.

Sobre esta mudança, Lawrence Yang, designer da Valve, referiu ao PC Gamer que...:

A principal razão é o lançamento de atualizações que nos permite ter um desenvolvimento mais rápido no Steam OS 3.0. Estávamos a fazer vários updates e mudanças para garantir que as coisas funcionem bem na Steam Deck, e o Arch acabou por ser a melhor escolha.

Para além desta alteração, é também possível que a Valve proceda a algumas mudanças no Proton, a ferramenta integrada ao Steam Play que permite executar os jogos do Windows no Linux de forma muito simples e rápida.

Assim, todas estes pormenores mostram que a empresa está empenhada para trazer uma consola que marque a diferença sobre o que já existe neste segmento.

Leia também: