A alguns meses de conhecer a versão final do Windows 11, fica claro que este sistema da Microsoft tem um espaço grande para a personalização. O controlo é dado ao utilizador, que pode rapidamente torná-lo verdadeiramente adaptado às suas necessidades.

Claro que muitas destas opções não estão diretamente visíveis e requerem que o utilizador conheça muito bem este sistema. Agora, e para facilitar o processo, surgiu a app ThisIsWin11, que trata de todo o processo de forma transparente.

Apesar de ser um sistema que está já a ser avaliado por muitos utilizadores, no Programa Insiders, há ainda muito para revelar sobre este. A Microsoft tem revelado as suas novidades e mostrado como este irá mudar a forma de trabalhar.

Com muitos elementos de personalização e configuração, muitos querem que este sistema seja simples de tornar mais personalizado. Para ajudar, surge agora uma ferramenta não oficial, mas que promete muito para os utilizadores do Windows 11.

Chama-se ThisIsWin11 e segue a linha de muitas mais apps que foram surgindo ao longo dos anos para o Windows. Dedica-se a configurar este novo sistema e a dar aos utilizadores o máximo que estes precisam para poderem explorar ainda melhor o Windows 11.

Com 5 módulos distintos, esta app permite configurar muitos aspetos do sistema da Microsoft com o clicar de um único botão. Além disso, permite remover muitas das apps que estão presentes e que muitos utilizadores simplesmente não usam e não querem presentes.

Com o seu código aberto e disponível no GitHub, o ThisIsWin11 pode ser avaliado por qualquer um. A sua primeira versão estável chegou agora e o seu criador preparou a sua proposta para ajudar os utilizadores, simplificando toda a configuração.

Se quiserem testar o ThisIsWin11 podem encontrar esta primeira versão no GitHub pronta a ser descarregada. Todo o processo depois é simples e adapta o Windows 11 ao utilizador, tal como a Microsoft deveria ter feito desde sempre.