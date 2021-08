Dica: Como ativar no Signal o tempo para ter mensagens que se destroem

O Signal sempre esteve associado à privacidade e à segurança dos utilizadores, tanto na troca de mensagens como no armazenamento destas nos dispositivos. Com algumas mudanças surgidas para melhorar este serviço, há novidades que todos podem usar.

A mais visível, e até mais importante, surgiu nos últimos dias e está já disponível. Finalmente podemos definir e ter ativas as mensagens que desaparecem durante os períodos que queremos. Veja como pode configurar e usar.

As mensagens que desaparecem sempre fizeram parte do Signal e são muito usadas por todos os escolheram este serviço. Consegue garantir que tudo o que escrevem é simplesmente eliminado depois e lido, o que é a certeza uma grande privacidade aos utilizadores.

Com uma novidade desta área, deixa de ser usado da mesma forma. Já não é definido de forma isolada e individual por conversa e pode ser tratado globalmente. Esta é uma vantagem, até porque garante que este modo está sempre ativo, quando for necessário.

Para ativarem este modo de forma transversal ao Signal devem começar por abrir o menu da aplicação. Aqui encontram a opção Definições, que devem escolher, para depois optarem pela opção Privacidade, que está presente na lista de escolhas possíveis.

Na nova área devem escolher a opção Destruir mensagens, acabando por fica com uma lista de intervalos de tempo. É aqui que podem definir o período de tempo em que as mensagens são mantidas presentes. Esta é uma opção global e que é ativada para todas as conversas.

Só precisam mesmo de escolher uma das janelas de tempo presentes para que seja ativada essa opção. Se preferirem, podem definir um período específico e detalhado, escolhendo a opção com esse nome. Só precisam de seguida de definir o tempo pretendido.

Assim, e com esta opção, as mensagens que desaparecem vão estar sempre ativas e prontas a serem usadas. Não existirá um histórico para ser consultado e tudo será anónimo, protegido e realmente seguro para os utilizadores.